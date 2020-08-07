شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الغربية" تصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين فى انهيار منزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية صرف مساعدات مالية عاجله 3 آلاف جنيه لاسر المتوفين فى حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبى بالمحلة والذى راح ضحيته 8 وفيات، كما قررت وكيل وزارة التضامن صرف 2000 للمصابين فى الحادث.

وأكدت وكيل وزارة التضامن فى بيان لها ان هناك توجيهات عاجله من محافظ الغربية، بتوفير 5 شقق لسكان المنزل المتضرر من حادث إنهيار المنزل المنكوب والصادر بشأنه قرار إزاله عاجله، وصرف مساعدات مادية وغذائية وفرش واغطية للسكان المتضررين، على أن تتحمل المديرية 500 شهرياً قيمة إيجار هذه الشقق لحين تدبير أماكن بديله لمنزلهم.

من ناحيه اخرى قرر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية صرف مبلغ 10 الآف جنيه لرب الأسرة المتوفى ، و5 ألاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب، موجهاً وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية.

وتحركت لجنه الإغاثة بالتضامن الاجتماعى على الفور ، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 7 اسر، وتم تقديم مساعدات عينيه مواد غذائيه وملابس و مساعدات نقديه للمصابين بواقع الفين جنيه لكل مصاب كما تم تقديم إعاشه للمصابين بقيمه 250جنيه لكل فرد و تقديم 500جنيه لكل مصاب بالمستشفى فى حال وجوده بالمستشفى أكثر من 24ساعه وألف جنيه أكثر من أسبوع الفين جنيه أكثر من 15يوم.

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