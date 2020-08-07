السيطرة على حريق في مخلفات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الجمعة، من السيطرة على حريق بمخلفات بالقرب من موقف سيارات بمدينة نصر.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بمدينة نصر . وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وحاصروا الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.
وتبين بالمعاينة نشوب الحريق في مخلفات بقطعة أرض فضاء على مساحة ٢٠٠ متر.
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