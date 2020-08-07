أخبار مصر | خلال زيارته لمتحف المجوهرات الملكية.. وزير القوى العاملة: "مبهر فالنزوره جميعًا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال زيارته لمتحف المجوهرات الملكية.. وزير القوى العاملة: "مبهر فالنزوره جميعًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، محمد شعبان وزير الدولة للقوى العاملة، في جولة رافقه فيها بعض من أفراد عائلته.

وكان في استقباله صفاء فاروق مدير عام المتحف، ويسرا محمد آثرية بالمتحف واللتين وصفا المعروضات من خلال شرح تاريخي أثري، وكذلك الطراز المعماري للمتحف والذي هو في الأساس قصرًا أثريًا.

وعبر الوزير ومرافقوه عن سعادتهم بالزيارة بعد تفقد قاعات العرض، ومشاهدة مقتنيات المتحف الفريدة، وسجل في نهاية الجولة انبهاره بمعروضات المتحف، حيث قال "تعرفنا على جزء هام من التاريخ المصري والمتحف مبهر ويجب أن نزوره جميعًا".

وأثنى على حسن الاستقبال، ودون كلمة في سجل الزيارات الخاص بكبار الزوار الموجود بالمتحف، عبر من خلالها عن مدى إعجابه بجمال العمارة الخاصة بالقصر ومقتنياته، وما تحمله من قيمة تاريخية.

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وصل اليوم الخميس إلى أرض الوطن تمثالين ملكيين ضخمين كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بالولايات المتحدة الأمريكية، ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذين التمثالين تمت عودتهما بعد موافقة مجلس الوزراء وسوف يتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير . و أشار إلى أن تلك التمثالين كانا ضمن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية. وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.