شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: المرور على 74 محلاً لبيع المبيدات وتحرير 8 محاضر مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه خلال شهر يوليو الماضى تم المرور على عدد (74) محال مبيدات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتبين وجود (66) محال مرخص، وضبط (8) محال بدون ترخيص وحيازتهم مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى محظور تداولها وسلع منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر مخالفات بذلك وإتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى إطار الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، أفاد وكيل وزارة الزراعة بأنه قد تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت 24كم و50 متر من المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة خلال يوليو الماضى، مؤكداً على استمرار تطهير المساقي الخصوصية بصفة مستمرة لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث حفاظاً على الرقعة الزراعية.