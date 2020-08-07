شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 6 أطفال في مسابقة عيد الأضحى بالفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن سعيد إبراهيم، مدير إدارة الشباب والرياضة بالفشن، نتيجة مسابقة عيد الاضحى، للاطفال، داخل مركز شباب الجمهود، للمرة الأولى «أون لاين»، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال ان المسابقة شارك فيها أكثر من 100 طفل من أطفال قرية الجمهود بمركز الفشن، وتم إختيار 6 من الاطفال الذين شاركوا في المسابقة والذين رسموا صورة للكعبة المشرفة والمسجد النبوى وحازت على إعجاب لجنة الاختيار وترواح أعمار الاطفال الفائزون من 7 سنوات إلى 12 سنة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز 6 أطفال في مسابقة عيد الأضحى بالفشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.