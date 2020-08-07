شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات عائلية وجولات ومؤتمرات قبل ساعات من الصمت الانتخابى لـ «الشيوخ» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى كثف المرشحون لمجلس الشيوخ دعايتهم الانتخابية في دوائرهم بعمل جولات وزيارات للعائلات وعقد المؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة وعقد لقاءات مع العائلات.

وشهدت دائرة القليوبية تحركات مكثفة لمرشحى الشيوخ حيث يتنافس 60 مرشحا على 6 مقاعد فردية وكثف بعض المرشحين من تحركاتهم منهم الحاج سمير بيومى مرشح «مستقبل وطن» قام بعمل زيارات مكوكيه لكبار العائلات بقرية قرقشنده بطوخ التقى خلالها برؤس العائلات ومنهم المستشار احمد صلاح عودة نجل القاضى العرفى الشهير بالقليوبية «صلاح عوده» وكبير عائلات «عوده» بقرقشنده التي تمثل كتله تصويتيه كبيرة في الدائرة ولاقى «بيومى» ترحيبا كبيرا من العائلات بعد الجوله التي قام بها في القرية والعزب التابعه لها

وقام الدكتور عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام ابن قرية مرصفا مركز بنها والذى يعتمد على عدد كبير من العاملين بالاعلام يصل عددهم إلى اكثر من 7 الاف شخص في محافظة القليوبية وحدها

وأطلقا المرشحان ابو سريع امام «مستقبل وطن» ومروه غريب «حماة الوطن» عبر صفحاتهما الشخصيه«فيس بوك» وخلال جولاتها المستمرة في قرى ومراكز الدائرة دعوات للمشاركة وحث الناخبين للخروج للتصويت والمشاركه

ودعا المرشحان جموع الشعب المصري للنزول إلى لجان الانتخابات وصناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم بحرية ووصفا حرية التعبير بأنه ركيزة ودعامة كبيرة لترسيخ مبادئ الديموقراطية

فيما عقد مرشحى حزب مستقبل وطن مؤتمرا باحدى قرى طوخ حضرة اعضاء الحزب لجذب تاييد المواطنين وحثهم على الخروج والمشاركه

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زيارات عائليه وجولات للمرشحين بالقليوبية

زيارات عائليه وجولات للمرشحين بالقليوبية

زيارات عائليه وجولات للمرشحين بالقليوبية

زيارات عائليه وجولات للمرشحين بالقليوبية