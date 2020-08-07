شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠٠٠ طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة في اليوم الأول بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن منافذ تظلمات الثانوية العامة التي تم تخصيصها بمقار عدد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استقبلت في اليوم الأول ٢٠٠٠ طلب تظلم من قبل الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم، وسط إجراءات وقائية احترازية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص 11 منفذ لتلقي التظلمات المقدمة لقطاعي المنصورة والإسماعيلية موزعين على مراكز ومدن المحافظة، وشملت منفذين بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، ومنفذ بمدرسة الثانوية بنات بأبوحماد، وأخر بمدرسة يوسف عطوان للغات بالحسينية، ومنفذ مدرسة الطاروطي الابتدائية بفاقوس، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمركز منيا القمح، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بمركز بلبيس، ومدرسة اللغات التجريبية بمدينة العاشر من رمضان، ومدرسة كفر صقر الثانوية بنات بمدينة كفر صقر، ومدرسة السلام الابتدائية بمركز ههيا، ومدرسة السادات الثانوية العسكرية بمركز ديرب نجم.

وأكد أنه تم تزويد المنافذ بموظفين من أكفأ العناصر المدربة على استقبال الطلاب، وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه في حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم فتح منافذ جديدة لاستقبالهم تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم لسرعة إنهاء الإجراءات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء قبول التظلمات لطلاب الثانوية العامة من يوم الخميس 6 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس، ولمدة ١٥يوم فقط، وضرورة سداد رسم المادة ١٠٠جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك بمكاتب البريد المصرى وماكينات فورى فقط على حساب رقم ٦٦٦١٦، ولا يوجد سداد في البنوك، مع تصوير الايصال وتقديمه مع الطلب الموجود بالمقر وصورة بطاقة والطلب موجود ومجاني داخل المقر، ومرفق جدول أماكن قبول التظلمات بمحافظة الشرقية وكل طالب يقدم في المقر التابع لإدارته التعليمية حسب الجدول المرفق، وقد قامت المديرية بعمل هذه المقرات تخفيفا على أولياء الأمور والطلاب ومنعًا للتزاحم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة عند تقديم الطلب.

اليوم الأول لتقديم تظلمات الثانوية العامة في الشرقية

اليوم الأول لتقديم تظلمات الثانوية العامة في الشرقية

اليوم الأول لتقديم تظلمات الثانوية العامة في الشرقية