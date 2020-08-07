شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات هامة لاجتياز امتحان القدرات بكلية الإعلام جامعة المنوفية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة المنوفية بيانا يتضمن إرشادات تساعد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الإعلام بها على اجتياز امتحان القدرات، غدا.

تهدف الاختبارات لقياس قدرات الطالب في أربعة مجالات أساسية:

أولا: المعلومات العامة

وهى حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم. بعض هذه المعلومات عامة لا ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى.

أمثلة: مم تتكون المجموعة الشمسية ؟ كم عدد دول حوض النيل ؟ التقسيم الإداري لمصر ؟ أسماء الكتاب والعلماء، الأعمال الأدبية الكبرى ... الخ، ويمكن للطالب المجتهد أن يتوقع هذه النوعية من المعلومات بمراجعة الموسوعات والكتب العامة والمعارف العامة الضرورية. وسوف يجد الطالب أن كثيرا من هذه المعلومات العامة سبق وأن درسها ومن أهم الموضوعات التي يجب مراجعتها التالي:

الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام.

صحف وصحفيون وإعلاميون بارزون في مصر والعالم.

أعمال إذاعية وتليفزيونية وسينمائية شهيرة.

الإعلام الإلكتروني.

شبكات التواصل الاجتماعي.

قنوات وبرامج تليفزيونية في مصر والعالم.

محطات إذاعية.

وظائف الإعلام والإعلان.

وكالات الأنباء.

ثانيا: مقاييس اختبارات شخصية:

الاختبارات النفسية والاجتماعية لا تحتاج أي استعداد وإنما يتعين على الطلاب فهم الأسئلة جيدًا والتثبت من مدى انطباقها عليهم.

ثالثا : اللغة الإنجليزية

وهى أسئلة مما درسه الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية سابقا بحيث تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وقدرته على التعبير أو الكتابة الصحيحة. ويمكن للطالب أن يراجع ما سبق وأن درسه في مقررات اللغة الإنجليزية.

رابعا : المعلومات الإعلامية

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وهى لازمة لطالب يريد دراسة وسائل الإعلام وهى معلومات بسيطة حول مدى قراءته للصحف أو مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفلام السينما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل الإعلام والسينما من حيث البرامج والأفلام والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون الطالب مؤهلا لدراسة الإعلام. ويمكن للطالب أن يتوقع هذه النوعية من الأسئلة بدراسة الصحف والمجلات وكتابها وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتلفزيون وأشهر أعمالها.

حاول قبل الاختبار أن تراجع ما هو متوفر لديك من كتب أو مراجع ويمكنك أيضا الحوار مع من هم أعلى منك ثقافة ودعهم يختبرون معلوماتك ويصححون ما لديك.

زمن الاختبار:

ساعة ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 11 ص)

عدد أسئلة الاختبار:

يشمل الاختبار 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ) (75 درجة)

شروط النجاح:

شروط النجاح في الاختبار حصول الطالب على نسبة60% (45 درجة من إجمالي الدرجات)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.