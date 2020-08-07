شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة المنيا يحذر مخالفي البناء بالإحالة للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى لرصد أية مخالفات، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ اللواء أسامة القاضي، بحضور الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.
وجه المحافظ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح مع سرعة إجراء المعاينات الخاصة بالمباني موضوع التصالح، مع الالتزام التام بخطة المحافظة في انجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة.
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