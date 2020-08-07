شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة المنيا يحذر مخالفي البناء بالإحالة للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى لرصد أية مخالفات، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ اللواء أسامة القاضي، بحضور الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.

وجه المحافظ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح مع سرعة إجراء المعاينات الخاصة بالمباني موضوع التصالح، مع الالتزام التام بخطة المحافظة في انجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة.