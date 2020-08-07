شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد حركة تنقلات واسعة للعاملين بالإدارات الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بين المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية بمجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة. وأشار محافظ الغربية، أن الحركة تأتى فى إطار إعادة ترتيب دولاب العمل بالإدارات الهندسية، بما يحقق رفع مستوى الأداء، وإحكام الرقابة، والقضاء على صور الفساد المالى والإداري وأوجه القصور والسلبيات فى الفترة المقبلة، لمنع التلاعب والسيطرة على مخالفات البناء العشوائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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