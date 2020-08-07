شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجتاز اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التربية الموسيقية من خلال فيديو توضيحي عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتي تبدأ من ٩ اغسطس أغسطس ٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.

وقام الدكتور كرم ملاك في الفيديو بتقديم نبذة عن كلية التربية الموسيقية التي تتم الدراسة فيها لمدة ٥ أعوام، موضحًا أن الكلية تحتوي على ٤ أقسام علمية وهي :

1- قسم العلوم الموسيقية التربوية ويتم تعليم الطلاب فيه كل ما يتعلق بالنوتة والإيقاع، وتستطيع من خلالها تدريس الموسيقى والتى تعد الأساس في بناء المواد الدراسية.

2- قسم الموسيقى العربية ويتم تعليم الطلاب فيه تدريس الموسيقى والمقامات والغناء الشرقي والموسيقى الشرقية.

3- قسم التأليف والنظريات وهو خاص بالعلوم الموسيقية والموسيقى العالمية والهارموني والكي بورد وتحليل النوتة.

4- قسم الأداء ويتم تعليم الطلاب فيه بشكل أساسي آلة البيانو بالإضافة إلى أي آلة أخرى يقوم الطالب باختيارها.

ثم قام بشرح توضيحي للطلاب على اختبارات الإيقاع وتحديد أعداد الإيقاعات وتقليدها ، وتقليد نغمات البيانو وغناءها، بجانب الغناء الصحيح.