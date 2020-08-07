شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يفتح أبواب الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء أن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان مؤخرًا سيسهم فى فتح مجال طرح مناطق جديدة للتنقيب عن البترول والغاز فى البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن ترسيم الحدود البحرية من شأنه قطع أى ادعاءات تركية بوجود حقوق لها فى المنطقة، موضحين أن الاتفاق له جانب سياسى واقتصادى.

وقال المهندس عمر الكومى، خبير فى قطاع الغاز، إن توقيع الاتفاق بين مصر واليونان خلال اليومين الماضيين يقطع الادعاءات التركية بوجود حدود مائية مشتركة بين مصر وتركيا، موضحا أن الاتفاق الذى تم توقيعه يحدد الخط الفاصل للحدود المائية بين مصر واليونان، ولا وجود لتركيا فيه، خاصة أن الحدود الفاصلة فى الشمال بين مصر سورا وقبرص فى منطقة الشرق من المتوسط، وبين اليونان فى منطقة الغرب من المتوسط.

وقال الكومى لـ«المصرى اليوم» إن الاتفاق الأخير يسمح لمصر بطرح مناطق جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى المنطقة الحدودية الخاصة بمصر غرب المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمحاولات التركية للتدخل فى المنطقة، قال إن تركيا تحاول خلال السنوات الماضية فرض وجودها فى قطاع التنقيب من خلال امتلاكها 3 مراكب للتنقيب، ولكنها لم تحقق أى نجاح يذكر، موضحًا أن محاولات الحفر التى قامت بها أمام السواحل القبرصية واجهها الاتحاد الأوروبى ولم تستطع المضى فيها. وفيما يتعلق بإمكانية التنقيب فى المياه الليبية، قال إنه من المحتمل أن يستعين الجانب الليبى بالجانب التركى من خلال تأجير مراكب التنقيب للعمل فى المياه الليبية.

وحول ما أثارته تركيا مؤخرا من أن الاتفاق بين مصر واليونان يمس الجرف القارى التركى، قال الكومى إن هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة، لأن اليونان دولة مستقلة وتقع حدودها المائية المشتركة مع مصر.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه كانت هناك مباحثات قبل عدة سنوات لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، لكنها كانت تحتاج إلى الكثير من الوقت، موضحا أن مصر حريصة على ترسيم حدودها لإتاحة استغلال الثروات الطبيعية فى هذه المناطق كما حدث فى السابق، حيث تم ترسيم الحدود مع قبرص فى البحر المتوسط والسعودية فى البحر الأحمر.

وأشار كمال إلى أنه طبقا للدراسات الدولية، فإن احتياطيات المنطقة من البترول والغاز لا تقل عن 200 تريليون قدم مكعب، وبالتالى بعد إعلان ترسيم الحدود وطرح مصر مزايدات فى المنطقة ستكون جاذبة للشركات العالمية للاستثمار والتنقيب فيها.

وتوقع أن تتجه أنظار الشركات العالمية للعمل فى المنطقة الواعدة، خاصة أن التنقيب فى المياه العميقة يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة متوافرة لدى الشركات العالمية الكبرى.

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وأوضح وزير البترول الأسبق أن أى منطقة توجد بها طاقة، من الطبيعى أن نجد هناك صراعات حولها، وقال: «الطاقة والصراعات وجهان فى منطقة واحدة»، متوقعا العثور على حقول غازية جديدة غرب المتوسط.

وقال شامل حمدى، وكيل وزارة البترول الأسبق، إن توقيع الاتفاق بين مصر واليونان هو رد سياسى على الادعاءات التركية غير القانونية، موضحا أن الاتفاق المصرى تم وفقًا للقواعد الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وتابع أن توقيع الاتفاق يسمح لمصر بتقسيم المنطقة وطرحها للبحث والاستكشاف أمام الشركات الدولية فى مزايدات عالمية للبحث عن المكامن البترولية فى المنطقة. وقال إن المنطقة هناك جديدة ولم تخضع لعمليات كبيرة من البحث والاستكشاف، ولكن ما تم مؤخرا من طرح أمام الشركات فى منطقة غرب المتوسط وحصول شركات كبيرة- منها أكسون موبيل وتوتال وبى بى وشيفرون- على حقوق البحث والتنقيب، سيكون عامل جذب كبيرا لمزيد من الشركات الكبرى للاستثمار والتنقيب فى المنطقة، خاصة بعد ترسيم الحدود.