شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالى يستعدون لصلاة الغائب على آخر ضحايا شاطئ النخيل فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع عدد من أهالى قرية النجيلة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة استعدادًا لإقامة صلاة الغائب على روح «شادى» 17 سنة، آخر ضحايا حادث الغرق فى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية وتلقى العزاء فى شقيقه وابن عمته الذين راحوا ضحية حادث الغرق.

تجمع عدد من أهالى قرية النجيلة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة استعدادًا لإقامة صلاة الغائب على روح «شادى» 17 سنة، آخر ضحايا حادث الغرق فى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية وتلقى العزاء فى شقيقه وابن عمته الذين راحوا ضحية حادث الغرق.

وأكد «عبد الله زعمار» أنه قرر إقامة صلاة الغائب على روح نجله، لصعوبة التعرف الجثمان غير المكتمل الذى تم العثور عليه بشاطئ النخيل، وأنه سيتم إقامة الغائب أمام مسجد القرية بعد صلاة المغرب.

تجمع عدد من أهالى قرية النجيلة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة استعدادًا لإقامة صلاة الغائب على روح «شادى» 17 سنة، آخر ضحايا حادث الغرق فى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية وتلقى العزاء فى شقيقه وابن عمته الذين راحوا ضحية حادث الغرق.

وكان 12 شخصًا غرقوا فى مأساة شاطئ النخيل خلال الشهر الماضى، بعد قيامهم بالاستحمام فى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات غلق الشاطئ ضمن الإجراءات الاحترازية، وتم انتشال 11 جثة بينما تم العثور على جثمان غير مكتمل وغير واضح المعالم.

تجمع عدد من أهالى قرية النجيلة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة استعدادًا لإقامة صلاة الغائب على روح «شادى» 17 سنة، آخر ضحايا حادث الغرق فى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية وتلقى العزاء فى شقيقه وابن عمته الذين راحوا ضحية حادث الغرق.

تجمع عدد من أهالى قرية النجيلة بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة استعدادًا لإقامة صلاة الغائب على روح «شادى» 17 سنة، آخر ضحايا حادث الغرق فى شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية وتلقى العزاء فى شقيقه وابن عمته الذين راحوا ضحية حادث الغرق.