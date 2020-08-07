شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك لمصر بكرة» تواصل حملات طرق الأبواب لتوعية سيدات أبيس 8 بالمشاركة بـ«الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، أن حملة «صوتك لمصر بكرة» تواصل فعالياتها وانشطتها المجتمعية التوعوية تزامناً مع الاستحقاق الدستورى الخاص بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، المزمع عقده يومي ١١، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠، من خلال حملات طرق الأبواب وتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات .

وأشارت إلى أن الفرع عقد ندوة تثقيفية توعوية أمس بمجمع خدمات أبيس بقرية أبيس ٨، تبادل الحضور كلمات توعوية واكدت أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، خاصة وان المشاركة في الانتخابات امانه دعماً لاستقرار الوطن وأن المرأة المصرية كانت دائما في بدايه الصفوف في الاستحقاقات السابقه وعليها ان تكمل هذه المسيرة، وتقوم بتشجيع جيرانها ومعارفها على النزول والمشاركة.

وتحدثت الدكتورة سعاد صالح، أحد المشاركين،عن آلية الإدلاء بالأصوات موضحة أنه على المُنتخِب ان يختار سبعة مرشحين فقط حتى لا يبطل صوته، وأن يختار قائمة واحدة فقط ايضاً.

وتحدث هانى موريس، احد الحاضرين ان اهمية دعوة الاخرين من الأصحاب والزملاء للمشاركه، لان نجاح الوطن يكون بمشاركتنا جميعاً، حتى نصل إلى الاستقرار التام.

وأكدت أماني النجار، احد المشاركين عن اهميه المشاركه وان الإدلاء بالصوت هو أمانة يجب القيام بها، مؤكدة ان الدولة في هذا الاستحقاق ستوفر جميع وسائل الحمايه نظراً للظروف الحالية الخاصة بمرض كورونا، ويجب على المنتخب اخذ جميع الاحتياطات الخاصة بالسلامة الشخصية وارتداء الكمامة.

وشرحت فاطمه رشوان، احد المشاركين الأوراق الثبوتية اللازمة للانتخاب، سواء بطاقة الرقم القومى ،أو جواز السفر، وان مكتب شكاوى المرأة بالفرع يستقبل جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات على رقم 034282145 أو الرقم المختصر 15115 .

واختتمت مقررة الفرع المناقشات بقولها، ان مجمع خدمات المرأة في ابيس يقوم بمساعدة السيدات على معرفة اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات من خلال مقر المجمع بابيس.

Advertisements

وعقب الندوة قادت «الشاذلى» الأعضاء لعمل جولات ميدانية وعقد لقاءات مع الأهالي في شوارع قرية أبيس ٨ للتأكيد على ضرورة المشاركه، والاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كوفيد ١٩ أثناء عملية الاقتراع.

يذكر أن حملة «صوتك لمصر بكرة»، تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في الفترة السابقه، خاصة وأنها مستمرة حتى موعد الانتخابات.

حملة صوتك لمصر بكره تواصل طرق الأبواب لتوعية سيدات الاسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات

حملة صوتك لمصر بكره تواصل طرق الأبواب لتوعية سيدات الاسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات

حملة صوتك لمصر بكره تواصل طرق الأبواب لتوعية سيدات الاسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات

حملة صوتك لمصر بكره تواصل طرق الأبواب لتوعية سيدات الاسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات

حملة صوتك لمصر بكره تواصل طرق الأبواب لتوعية سيدات الاسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات