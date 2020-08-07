شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالجامعات المصرية.. تدشين شركة ناشئة لإدارة وتسويق مخرجات البحث العلمي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة شؤون أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية والشركات بجامعة الإسكندرية، البدء في إجراءات تدشين وانشاء شركة ناشئة للجامعة مهمتها تسويق وادارة مخرجات البحث العلمي وتسجيل براءات الاختراع، لتكون بذلك اول شركة على مستوى الجامعات المصرية متخصصة في هذا المجال.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة واللجنة، إن إنشاء الشركة المتفردة يأتى في إطار توجهات الدولة لتشجيع الابتكار وتحفيز المعرفة والبحث العلمي لنشر ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والأعمال، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أمس أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ومقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور علاء الدين رمضان مقرر اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للطلاب والخريجين والمجتمع المدنى لتحقيق رؤية الجامعة، وكذلك مناقشة الاستفادة من موارد الجامعة الحالية لإنشاء حاضنات بالجامعة بالتعاون مع الجهات الصناعية وتعزيز الإبتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية دعما للاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

وقررت اللجنة البدء في إجراءات إنشاء الشركة على ان تكون مهامها محددة لتسويق وإدارة مخرجات البحث العلمى في الجامعة.

لجنة أودية العلوم بجامعة الاسكندرية تعقد اجتماعها الاول برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة

لجنة أودية العلوم بجامعة الاسكندرية تعقد اجتماعها الاول برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة

لجنة أودية العلوم بجامعة الاسكندرية تعقد اجتماعها الاول برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة

لجنة أودية العلوم بجامعة الاسكندرية تعقد اجتماعها الاول برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة