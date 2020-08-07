شكرا لقرائتكم خبر عن «الأكاديمية العربية للعلوم» تقدم منحة للطالبة الأولى على الثانوية للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تقديم ١٠ منح دراسية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة، وذلك بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال «عبدالغفار» إنه سيجري تقديم الطالبة سامية محمد عبدالرحمن الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين على مستوى الجمهورية، منحة كاملة للدراسة بالأكاديمية.

وأكد أن «الطالبة نموذج مشرف مكافح للشباب أصحاب التحدي الذي نفخر بتواجده في الأكاديمية»، قائلا:«الأكاديمية تضم أصحاب الإرادة والتحدي من الشباب المصري والعربي.

يشار إلى أن الطالبة سامية عبدالرحمن حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع 395.5 درجة.