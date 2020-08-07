شكرا لقرائتكم خبر عن والد شادي «غريق النخيل»: «لازال لدي أمل في العثور ولو على جزء من جثة نجلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عبدالله زغمار، والد شادى آخر غرقى شاطئ النخيل المعروف بـ«شاطئ الموت» الذي غرق مع 11 آخرون منذ 28 يوماً وتم انتشال جثث الجميع عدا جثة شادى، أداء صلاة الغائب، مساء اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب بساحة مسجد اللواء فياض بالنجيلة بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأسرة على روح شادى.

ورغم ذلك لم يفقد الأمل، وقال: «لازال لدى أمل في العثور ولو على جزء من جثة نجلى ليستريح قلبى رغم أدائنا صلاة الغائب ولكننا معلقون بانتظار نتيجة التحليل ولدى يقين مليون في المية أن هذه الجثة ليست جثة شادى ولكننا معلقون ولاندرى أسباب تأخر إعلان النتائج».

وتمكن الغواصين من انتشال جثة مقطوعة الرأس لم يتعرف عليها والد شادى ولا أسرته وتم أخذ عينات لعمل تحليل DNA ولازالت النتائج لم تظهر بعد.

من جانبه، أكد رامى شقيق «شادى» أنهم «متقبلون لأي نتيجة فقط على المسؤولين إعلان النتيجة لأن الانتظار مميت وكفانا ماعانيناه خلال فترات البحث عن جثة شقيقى».

من جهته، قال إيهاب المالحى، كبير الغواصين المكلفين بالبحث عن جثة شادى، إنه مع غواص آخر قاموا بالبحث لمدة ساعة ونصف، أمس، بعد أن أبلغه والد شادى أن هناك رائحة تفوح بقوة من الحاجز «وجبران خاطر للأسرة نزلنا وبحثنا ولم نجد شيئاً».

وأضاف المالحى: «أرجو من الجميع التوعية لأننا أثناء البحث نعمل على الانقاذ لأن الشاطئ مفتوح وناس حتموت تانى وتالت ورابع وقد صورت فيديو والآلاف ورائى داخل البحر وعلى الشاطئ ويتزايدون كل ساعة».

وأشار إلى «أنه ومعه عدد من الغواصين أنقذوا عشرات الحالات التي كانت في حالة غرق إلا أن سيدة غرقت بالأمس وتم إنقاذ أخرى بما يشبه المعجزة فالشاطئ خارج عن السيطرة ويصعب التحكم فيه وحتى حملات التفتيش للادارة المركزية للسياحة والمصايف ما أن تنتهى حتى يعاود المصطافين النزول للبحر والكل معرض للغرق ليس في شاطئ النخيل فقط بل كل الشواطئ لانه لايوجد إنقاذ ولابد مع الإنقاذ أن يكون هناك وعى بالإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق قبل الوفاة».

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على صعيد متصل لازال شاطئ الموت خارج السيطرة ويواصل ابتلاع الضحايا وآخرهم، مساء أمس، سيدة تدعى سلوى حنفي محمد جويدة 26 سنة من محافظة القاهرة غرقت أثناء الاستحمام في شاطئ النخيل وتم نقل جثتها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بعد فشل محاولات إنقاذها فيما تم انقاذ فتاة أخرى كانت على وشك الغرق.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ذكرت أن «عدداً من المواطنين لايزال يصر على نزول البحر بشاطئ النخيل الذي يمتد بطول 1800 متر بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وسبق الاعتداء على موظفينا خلال محاولتهم منع هؤلاء المخالفين من النزول أو التسلل للبحر».

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا

شاطئ النخيل يواصل ابتلاع الضحايا