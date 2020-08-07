شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد رامى حسنين على كوبرى إيتاى البارود الجديد في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد العقید .أح رامی محمد حسانين، قائد الكتبیة ۱۰۳ صاعقة، على كوبرى المشاه الجديد أعلى السكه الحديد بمدينة إیتای البارود المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد «آمنة» أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا جميعًا ولن ننسى أبدا بطولاته وتضحياته فداءًا للوطن، وأن مصر لن تنسى أبنائها مؤكدًا أن دمائه الذكية ستظل ومن سبقوه من الشهداء تجسد أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

استشهد العقيد رامی حسانين، ابن مركز ايتاى البارود، فى محافظة البحيرة، خلال مواجهات مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء وهو يدافع عن تراب الوطن.

جنازة الشهيد رامي حسنين بالبحيرة، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

رامي حسنين، قائد الكتيبة «103 صاعقة» - صورة أرشيفية

جنازة الشهيد رامي حسنين بالبحيرة، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية