شكرا لقرائتكم خبر عن بث برنامج «التاسعة» من مكان انفجارات بيروت غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية بتقديم حلقة غدا السبت من بيروت ومن مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية، والذي خلف دمارا شديدا ومات العشرات واصيب الالاف من جرائه.

و قد اعلنت الهيئة الوطنية للاعلام والمتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء على المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق وسيقدم الاعلامي وائل الابراشي عدد من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان برنامج التاسعة هو احد نتائج اتفاق التطوير للقناة الاولي المصرية والفضائية في اطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين والمتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي. ولذا هناك حرص دائم على تقديم خدمات مميزة للجمهور المصري والعربي من خلال تلك النافذة الهامة للاعلام المصري