شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التسجيل ومواعيد اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ( الأجنبية والعربية ) والشهادات الفنية، للطلاب المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسى 2020 / 2021.

واشار المغربى إلى ان الكليات التي يجرى بها اختبارات قدرات هي كليات «التربية الرياضية، والتربية النوعية» قسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية«، وكلية الفنون التطبيقية» ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات اعتبارا من غدا السبت ٨ أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التسجيل الالكترونى لاختبارات القدرات يتم من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg والتى تتم الكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.

واضاف المغربى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتابع ان المكتب المكتب الإعلامى بالجامعة قام بنشر فيديو وانفوجراف عبر الصفحات الرسمية للجامعة على وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية الطلاب بكيفية التقدم لأداء الاختبارات وكل ما يتعلق بها

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