جامعة بنها تحصل على ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية ضمن البرنامج التنفيذي للبعثات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة بعدد ١٤ مهمة علمية و٥ بعثات خارجية وبعثة واحدة اشراف مشترك ضمن الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ٢٠١٧-٢٠٢٢ وبالنظام التنافسي بين المتقدمين حيث تنوعت دول الايفاد بين امريكا والمانيا وكندا واليابان وايطاليا.
كما شملت هذه المنح الدراسية اعضاء هيئة تدريس وباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والآداب والهندسة ببنها والتجارة.
وأضاف الجيزاوي أنه تتراوح مدة المهمة العلمية لدراسات ما بعد الدكتوراة من ٣ إلى ٦ شهور تبعا للدرجة العلمية وتبلغ مدة البعثة الخارجية من ٤ الى ٥ سنوات.
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