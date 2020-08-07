شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة في مديرية أوقاف الاسكندرية، أن المديرية تسلمت الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من المقيمين بقرى ونجوع 7 إدارات فرعية بالمحافظة، أمس،ويجرى توزيعها على المستحقين وفق ضوابط معينة لضمان توصيلها إلى مستحقيها.

وأضاف أن الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة في المديرية، كانا على رأس اللجنة التي تسلمت اللحوم وجرى تسليمها للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع على المواطنين المستحقين ،بواقع ١٠٠٠ كيلو لإدارة شرق و٥٠٠ كيلو لإدارة غرب و٥٠٠ كيلو لإدارة المنتزه و٥٠٠ كيلو لإدارة الرمل و٥٠٠ كيلو لإدارة محرم بك و٥٠٠ كيلو لإدارة وسط و٥٠٠ كيلو لإدارة الجمرك.

بدوره قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف، أن الـ 4 أطنان تعد بمثابة دفعة أولى من مشروع الوزارة على أن تتوالى الدفعات الاخرى تباعاً على مدار الأيام القادمة.

وأكد على أن مديرية أوقاف الإسكندرية حريصة على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها في شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.

كانت المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، هذا العام في تجميع واستقبال 6200 صكًّا بقيمة 11 مليون و160 ألف جنيه.

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وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى الى مديرية أوقاف الاسكندرية

وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى الى مديرية أوقاف الاسكندرية

وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى الى مديرية أوقاف الاسكندرية

وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى الى مديرية أوقاف الاسكندرية