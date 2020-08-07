شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز التصميمات النهائية لحماية آثار المنتزه في الإسكندرية بتكلفة 70 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع حماية آثار المنتزة في الاسكندرية، ويجرى حاليا تجهيز الرسومات والتصميمات النهائية الخاصة بالمشروع وكذا العقد وكراسة الشروط .

وأوضح «عبدالكريم»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه فور الانتهاء من الرسومات والتصميمات، سيتم الطرح خلال العام المالى الجارى 2020 / 2021، مشيرا إلى أن الرسومات تعد بواسطة مهندسين متخصصين من ادارة التصميمات والرسومات في الهيئة المصرية لحماية الشواطئ .

وأشار إلى أن المشروع يشمل الحائط الاثرى والفنار والكوبرى، والمناطق المجاورة له، بتكلفة مبدئية تبلغ نحو 70 مليون جنيه .

ولفت إلى ان الطرح سيكون وفقا لكراسة شروط المواصفات التي تلتزم بها الشركة المنفذة بعد الرسو عليها، بأحد الطرق المحددة والمنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات، وهى اما طرح مناقصة عامة أو محدودة أو التنفيذ بنظام التكليف بالأمر المباشر، وذلك حسب طبيعة المشروع المراد تنفيذه.

وأكد «عبدالكريم»، موافقة قطاع الآثار الإسلامية في الوزارة، على المشروع وتم ارسال الموافقة رسمياً إلى وزارة الموارد المائية والرى، بأنه لا مانع من تنفيذ المشروع فيما جرى عمل المسح البحري للمنطقة تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال الحماية البحرية .

وكان رئيس الهيئة أجرى معاينة ميدانية للمنطقة بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، شملت 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الاثرى والكوبرى والفنار بمشاركة كل من اللواء شيرين العداس رئيس شركة المنتزة والمهندسة عزة أحمد مدير عام الصيانة بإدارة غرب الدلتا بالاسكندرية والمهندس أحمد فتحى مدير مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي في الاسكندرية خاصة وان المنطقة تعد من أهم المناطق الاثرية في الاسكندرية وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

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لجنة فنية من وزارة الرى لمعاينة آثار المنتزة فى الاسكندرية لتنفيذ مشروع حماية شامل بتكلفة 70 مليون جنيه

لجنة فنية من وزارة الرى لمعاينة آثار المنتزة فى الاسكندرية لتنفيذ مشروع حماية شامل بتكلفة 70 مليون جنيه

لجنة فنية من وزارة الرى لمعاينة آثار المنتزة فى الاسكندرية لتنفيذ مشروع حماية شامل بتكلفة 70 مليون جنيه