شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة الثانوية بالمنصورة: حرروا محضر غش لزميلتى والوزارة أعطتني صفر في كل المواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وزارة التربية والتعليم ضيعت مستقبلى وأعطتنى صفر في كل المواد، وحجبت نتيجتى وحرمتنى من الإمتحان العام القادم بعد تحرير محضر غش بالموبايل لزميلتى في امتحان اللغة الإنجليزية».. بهذه الكلمات لخصت الطالبة بسملة سلامة سلامة، من مدينة المنصورة، مأساتها منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإكتشافها أن نتيجتها محجوبة ثم تبينت رسوبها وحصولها على «صفر» في كل المواد.

وأكدت الطالبة أن الموبايل لا يخصها وإنما يخص زميلاتها بنفس اللجنة وهو المحرز بالمحضر.

وقالت الطالبة لـ«المصرى اليوم»: «فوجئت بحجب نتيجتي على الموقع فتوجهنا للكنترول وحصلنا على الإستمارة وتبين أنه مكتوب فيها (إلغاء امتحان الطالبة في جميع المواد وعدم السماح بدخول الدور الثاني، مع حرمانها من دخول امتحان العام التالي 2021)، وكانت صدمة كبيرة لى ولعائلتى وبالبحث تبين اتهامى بالغش بالموبيل في إمتحان اللغة الإنجليزية وهذا لم يحدث».

وتروى ما حدث قائلة: «كنت في امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولم يكن معي موبايل، وقامت طالبة بجواري بمحاولة الغش من ورقتي وصورتها بالموبيل عن بعد وضبطها المراقب وعملوا لها محضر بالغش، وأكدت زميلتي للمراقب أن الموبايل ملكها ولا يخصني وكملت الامتحان عادى وضبطوا 2 موبايل آخرين باللجنة لم يكون منهم ما يخصني».

وأضافت «بسملة» باكية: «في امتحان المادة التالية- وكانت الفلسفة- وجدت مدرس يطلب مني التوقيع على محضر، ولما استفسرت منه أوقع عليه إيه؟ أكد أن التوقيع حتى يكون المحضر شيوع باللجنة ولا يضر أحد من الطلاب ولأنى لا أقبل الضرر لأحد وقعت على المحضر حتى نكمل الامتحان بهدوء، لكن فوجىت مع إعلان النتيجة أننى متهمة بالغش وحصلت على صفر في كل المواد وهذا ظلم كبير».

وطالبت أن تراجع وزارة التربية والتعليم المحضر والموبايل الموجود في الحرز، وقالت: «لو راجعوا للمحضر سيتأكد المسؤولين أننى لم أغش والموبيل لا يخصنى والطالبة صاحبة الموبايل على استعداد أن تشهد بما حدث، ويمكن أن يستعلموا من شركة الاتصالات عن ملكية التليفون والخط وستظهر الحقيقة لكن ان يضيع مستقبلى ظلما حرام عليهم».

وقال سلامة سلامة محمد، والد الطالبة: «عندما علمت بما حدث يوم امتحان اللغة الإنجليزية توجهت للمدرسة، وأكدت لهم أن بسملة لم يكن معها موبايل، ولا يوجد لها علاقة بالغش وكان الجميع متفهم واكدوا ان المحضر لزميلتها».

وأضاف «سلامة»: «لو بنتي غشت عمرى ما كنت أدافع عنها، لكنها مظلومة وحررت محضر في قسم شرطة ثان المنصورة برقم 4127 لسنة 2020 إداري، يوم 26 يونيه، وتقدمت بشكوي للنيابة الإدارية ووزير التربية والتعليم لكن حتى الآن لم يستجيب أحد لنا».

Advertisements

وناشد والد الطالبة، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة فحص محضر الغش والتليفونات المضبوطة، مؤكدا أن ابنته لم تشارك في الواقعة لا من قريب ولا بعيد قائلا: «اعتبروها بنتكم وارجعوا للمحضر حفاظا على مستقبلها».

من جهته، أكد على عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية ليس لها شأن بالواقعة وجميع محاضر الغش ترفع من اللجنة للوزارة مباشرة ويتم التعامل معها من خلال الشؤون القانونية بالوزارة وهى التي تتخذ أي قرار في هذا الشأن.

وقال «عبدالرؤف»، في تصريح للمصرى اليوم: «ليس لنا علاقة بالواقعة وعلى الطالبة أن تتوجه بتظلمها لوزارة التربية والتعليم مباشرة«.