شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستعد لـ«موجة ثانية» من «كوفيد-١٩» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا حول العالم، 19.3 مليون إصابة و718 ألف وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات فى إفريقيا مليون إصابة، وفى الهند مليونين، مع تزايد مطرد فى أمريكا اللاتينية.

وسجلت الولايات المتحدة 2060 وفاة خلال 24 ساعة، فى أعلى حصيلة منذ 3 أشهر، ليرتفع الإجمالى إلى 163 ألف وفاة وأكثر من 5 ملايين إصابة، وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى الخارج، وقالت إنها ستتخذ قراراتها، بناء على الوضع فى كل دولة على حدة، وأدرجت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الصديقة للولايات المتحدة، فى الدرجة الثالثة، فى تجنب السفر إليها، بينما جاءت الهند فى الدرجة الرابعة وهى الأعلى، وتوصى السلطات الأمريكية بتجنب السفر إليها.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه قد يتم إنتاج لقاح ضد الفيروس قبل الانتخابات الرئاسية، فيما توقع خبراء الصحة فى جامعة واشنطن، احتمال وفاة 300 ألف أمريكى بسبب الفيروس بحلول ديسمبر المقبل، وقالوا إنه من الممكن إنقاذ أرواح 70 ألفا إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير معهد القياسات الصحية والتقييم التابع للجامعة، الدكتور كريستوفر موراى، قوله إن الإصابات تتراجع فى المراكز السابقة للتفشى مثل ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد فى مناطق أخرى مثل كنتاكى وميزورى وأوكلاهوما وفرجينيا.

وحذر كبار مستشارى البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنًا أمريكية كبرى يمكن أن تصبح بؤرًا جديدة للتفشى إذا لم يستعد المسؤولون هناك بإجراءات مضادة.

وتتزايد الحالات حتى خارج الولايات الـ3 الأكثر اكتظاظا بالسكان فى البلاد، وسجلت ألاباما ومونتانا وويسكونسن أكبر ارتفاع بعدد الإصابات اليومية، أمس، وتتزايد الإصابات فى 41 من أصل 50 ولاية.

وسجلت الهند، أمس، زيادة قياسية يومية فى حالات الإصابة بنحو 63 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة ليتجاوز إجمالى الإصابات لديها مليونى حالة، فضلا عن 42 ألف وفاة تقريبا، لأن الوفيات التى يجرى تسجيلها هى فقط لأشخاص جرى فحصهم وثبتت إصابتهم بالفيروس.

وفى المكسيك، ثالث الدول الأكثر تضررا فى العالم من حيث عدد الوفيات، تم تسجيل 819 وفاة و6590 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 51 ألف وفاة و463 ألف إصابة.

وسجلت روسيا 119 وفاة و5241 إصابة جديدة، أمس، لترتفع الحصيلة إلى 877135 إصابة، وهو رابع أكبر عدد فى العالم، وكشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليج جريدنيف، أمس، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذى طوره مركز «جامالى»، ومن المقرر تسجيله فى 12 أغسطس، سيتم إعطاؤه للأطباء والهيئات الصحية التى تعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة للاستعداد لتطعيم كبار السن.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور»، فى وقت سابق، أنه يجرى تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية، واجتاز لقاح واحد طوّره مركز «جامالى» تجارب سريرية على المتطوعين، كما يقوم مركز «فيكتور» بتطوير لقاح على 6 منصات تكنولوجية مختلفة، ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما فى سبتمبر، وأكتوبر من العام الجارى. وأعلنت الصين 37 إصابة جديدة، 10 منها لقادمين من الخارج، فيما سجلت الفلبين 24 وفاة و3379 إصابة جديدة، ما يرفع الإجمالى إلى 2168 وفاة و122 ألفا و754 إصابة، وهو أكبر عدد من الإصابات فى جنوب شرق آسيا.

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وأعلنت بريطانيا أن المسافرين القادمين من بلجيكا والأندور والباهاماس، إلى انجلترا واسكتلندا، سيخضعون للحجر اعتبارا من اليوم، بسبب زيادة كبيرة فى عدد الإصابات فى هذه البلاد.

وذكرت فنلندا، إحدى دول القارة الأقل تضررا، أنها تعد لإجراءات جديدة لمواجهة التسارع فى انتشار الوباء، وقالت المديرة الاستراتيجية لوزارة الصحة، ليزا ماريا فويبيو بولكى، إن الوضع بالغ الحساسية، وإن شكلًا من مرحلة ثانية بدأ وإن كان من المبكر جدا الحديث عن «موجة ثانية».

وأعلنت النرويج أنها أعادت فرنسا إلى لائحة الدول الخطيرة بسبب ارتفاع جديد فى عدد الإصابات، وهذا يعنى فرض حجر إلزامى مدته 10 أيام على كل المسافرين القادمين من فرنسا إلى الدولة الاسكندنافية.

وفى فرنسا حيث ارتفع عدد الإصابات، أصبح وضع الكمامات إجباريا حتى خارج المناطق الأكثر ازدحاما فى مدن مثل تولوز وسان تروبيز المنتجع الشهير الواقع فى الكوت دازور، وسيطبق ذلك فى باريس قريبا،.

وأوضحت اليونان أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا، فيما سجلت 153 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالى إلى 210 وفيات و5100 إصابة.