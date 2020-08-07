شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثامين ٣ مصريين لقوا مصرعهم فى حادث تفجير مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أهالي ضحايا حادث انفجار لبنان أن وزارة الخارجية نجحت فى إنهاء إجراءات نقل الجثامين إلى مصر خلال ٤٨ ساعة، بعد أن أنهت السفارة المصرية في بيروت جميع الإجراءات

وأوضح محمد مجدى من مركز سمنود أن الضحايا الـ ٣ للحادث من أبناء قريته أبو صير التابعه لمركز سمنود، وأن الأهالي فى انتظار وصول الجثامين لدفنها وإقامة العزاء.

وأضاف أن الضحايا الثلاثة كانوا يعملون فى بيروت منذ سنوات وهم رشدى محمد الجمل وإبراهيم ابو قصبة وعلى اسماعيل شحاته.

واتشحت قرية أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية بالسواد وخيم الحزن أنحاء المدينة بعد الإعلان عن وفاة 3 من أبناء المركز فى حادث انفجار مرفأ لبنان.

على صعيد متصل نعت سفارة مصر في لبنان الضحايا المصريين وأعربت عن خالص تعازيها لذويهم.

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