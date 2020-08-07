شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القليوبية: ممنوع الدعاية لمرشحي الشيوخ داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نبه مديرى الادارات التعليميه في القليوبية على مديرى المدارس التي بها لجان انتخابيه لمجلس الشيوخ المزمع اجراءها في 11 و12 من الشهر الجارى بالوقوف بحياديه والتواجد طوال اليوم اثناء الانتخابت وعدم عمل دعاية لاى مرشح تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين، الوافدين لتأمين العملية الانتخابية

وعقد صلاح محروس مدير ادارة قها التعليمية اجتماعا حضره مديري المراحل وبعض الاقسام وغرفة العمليات للوقوف على الاستعدادات النهائية وتجهيز مقرات اللجان الانتخابية وتنفيذ التعليمات الوارده من المديرية والتنبية على تجهيز اللجان ونظافة المدارس ومراجعة مصادر الاضاءة وازالة أي قمامه داخل اسوار المدارس والتنبية بتوفير الدعم لأطقم وزارة الانتاج الحربي المسؤلة عن اجهزة التعقيم والتنبية على توفير لجان مؤمنه والتأكد من عمل المراوح وعدم تدخل القائمين بالمدارس في اعمال السياسة والاحزاب وعدم استخدامها للدعاية الانتخابية والوقوف بكل حيادية كاملة نحو كافة المرشحين

وشدد عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية خلال لقاءه مع مدير المراحل التعليمية والمتابعة والشؤن التنفيذية والأمن على سرعة الانتهاء من تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين بما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق والإنتهاء من إنارة جميع المقرات الإنتخابية والطرق المؤدية لها وتوفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم