شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن بدء امتحانات الدراسات العليا غد "السبت" بكليتي الطب والتربية النوعية وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد د. عكاشة، على ضرورة التزام الطلاب بالجداول المعتمدة المعلنة على المواقع الرسمية لكليات الجامعة، مشددًا على جميع الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والقائمين على امتحانات الدراسات العليا بالجامعة، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التالية: تواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة واحدة على الأقل، وقياس درجات الحرارة عند الدخول وارتداء الكمامة وتعقيم أماكن تواجد الطلاب ولجان الامتحان، والحافظ على المسافة الأمنة بين الطلاب داخل اللجان بحيث لا تقل عن 2 متر، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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