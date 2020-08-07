شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تقرر إطلاق اسم «وكيل الآداب» شهيد كورونا على مدرج بالكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس عمداء جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، إطلاق اسم الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل كلية الآداب بجامعة دمنهور، على مدرج بكلية الآداب تخليدا لذكراه.

ووقف عمداء الكليات دقيقة حداد على روح الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل كلية الآداب، الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، نحستبه عن الله من الشهداء، وندعو لأسرته وأهله بالصبر والسلوان.