شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة خلال انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظة على مدار ٢٤ ساعة خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ، وتكليف رؤساء الأحياء بأنشاء غرفة عمليات بكل حي خلال الانتخابات لمتابعة أي شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين .

و أكد المحافظ على توفير الأطقم الطبية والاجهزة الامنية داخل غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات بالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أي أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات والتعامل معها على الفور

واضاف اللواء عادل الغضبان أن مهمتنا الأساسية هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين، وذلك من خلال تجهيز ٩٨ لجنة على أعلى مستوى .

مشيرا إلى ان هناك متابعة دورية لأعمال تجهيز واتمام كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتي تضمن تحقيق اعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات، مشددا على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية ) ورفع كفاءة النظافة سواء داخل اللجنة أو في الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة دورات المياه، بالإضافة إلى انتشار سيارات الاسعاف في محيط اللجان