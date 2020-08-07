شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار «انبوبة بوتجاز» يتسبب في إصابة شقيقتين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب انفجار «انبوبة بوتجاز» في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة في إصابة سيدتين شقيقتين بحروق، وتم نقلهما إلى مستشفى الدلنجات المركزى.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بوصول «أمل .ع» 43 سنة، وشقيقتها «هبة .ع» 34 سنة، إلى مستشفى الدلنجات المركزى، مصابتين بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه واليدين.
وتبين ان سبب الإصابة هو انفجار اسطوانة «بوتجاز» أثتاء إعداد الطعام بالمنزل، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة.
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