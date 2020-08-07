شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محكمة تأديبية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ عن قرار مجلس الدوله بإنشاء محكمه تأديبيه بمدينة كفرالشيخ وفقا لقرار المستشار محمد محمود حسام الدين, رئيس مجلس الدوله المرقم 432 لسنة 2020 , ويكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدوله الكائن بجوار مستشفي الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ. وجاء في الماده الثانيه من القرار إحالة جميع الدعاوي والطعون والطلبات المنظوره أمام المحكمه التأديبيه بمحافظة الغربيه والتي أصبحت من إختصاص المحكمه التأديبيه بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمه إلى المحكمه المختصه مالم تكن محجوزه للحكم. وتضمن القرار أن يخطر ذوو الشأن بقرار الإحاله من قبل سكرتارية المحكمه التأديبيه بكفرالشيخ, كما تضمنت الماده الثالثه من القرار المشار إليه بنشره في الوقائع المصريه والعمل به في الأول من أكتوبر القادم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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