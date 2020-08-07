صندوق التمويل العقارى استعلام بالرقم القومى إلكترونيًا .. من هنا في 4 خطوات بسيطة

صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي من أهم الخدمات الإلكترونية التى يهتم بها المواطنين المستفيدين من خدمات صندوق التمويل العقاري والتى تتمثل في الشقق السكنية التى تدعم الدولة بها غير القادرين والشباب، كما تعرض على موقع صندوق التمويل العقاري الأوراق المطلوبة والخدمات المتعددة التى يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي، وكيفية التقديم فيها إلكترونيًا أو عن طريق مكاتب التمويل العقاري في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وأيضًا يمكن من خلاله الاستعلام عن أسما الفائزين بالوحدات السكنية، لذلك دائما مايبحثون عن صندوق التمويل العقارى استعلام بالرقم القومى على الإنترنت، وبدورنا نوضح لمتابعى موقعنا كل مايحتاجونه من تفاصيل في هذا الصدد.

خدمات صندوق التمويل العقاري

صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي ، حيث يعد من أبرز خدمات صندوق التمويل العقاري، هى الوحدات السكنية التى يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين بمبالغ مخفضة مقارنة بنظائرها، حيث يقدم الشباب فيها بنظام القرعة على موقع صندوق التمويل العقاري وتعلن النتائج الخاصة بأسماء الفائزين عليه أيضًا.

صندوق التمويل العقارى استعلام بالرقم القومى

يتمكن المواطنون من الاستعلام بالرقم القومي عن الوحدات السكنية بالخطوات التالية:

أولاً: تسجيل الدخول على موقع صندوق التمويل العقارى من هنا

ثانيًا : ادخل الرقم القومي في المربع المخصص له

ثالثا : اضغط على تم.

رابعًا : تظهر النتائج في ثواني من تنفيذ الخطوات السابقة وتتمكن من مطالعة كافة التفاصيل التى تحتاجها.

ويجدر الإشارة إلى أن في حال الفوز وقبولهم في قرعة الإسكان الاجتماعى، لابد على المواطن الفائز أن يذهب الذهاب إلى أقرب فرع من فروع صندوق التمويل العقاري المنتشرة في المحافظات من أجل استكمال باقى الإجراءات المطلوبة قبل استلام الوحدة.

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ويهتم موقعنا بتوفير كافة المعلومات عن صندوق التمويل العقارى استعلام بالرقم القومى ودعم المواطنين الذين تواجههم مشكلة في الاستفسار وتسجيل الدخول على الموقع نتيجة الضغط عليه من قبل المتقدمين في قرعة الإسكان الاجتماعي، لذلك على من تواجه مشكلة أن يذكرها بتعليق على هذا الموضوع ونتواصل معه على حل حتى يتمكن من تنفيذ خدماته.