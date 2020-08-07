لينك موقع دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى tamwin.com.eg “أغسطس 2020”

موقع دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى tamwin.com.eg فهو الموقع الرسمى الذى أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل ضبط المنظومة التموينية، والتسهيل على المواطنين خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى، كما جعلت تظلمات التموين 2020 عليه بدلاً من الزحام أمام مكاتب التموين في مختلف محافظات الجمهورية، وأعلنت وزارة التموين عن الإشارة إلى وقف البطاقة سيتم انظار أصحاب بطاقات التموين، بأنه يكتب على “بون” صرف الخبز عبارة “وقف مؤقت غير ساري على صاحب البطاقة”، كما أكدت أن وقف البطاقة نهائيًا سوف يكون من أول شهر أبريل القادم، وتمنح فرصة مدتها 15 يوم بدأت من أول مارس حتى 15 مارس لإجراء تظلمات على بطاقة التموين، وتبدأ عمليات فحص تظلمات بطاقة التموين من 16 مارس حتى نهاية الشهر وسوف يتم إرسال رسالة لصاحب التظلم على الهاتف المحمول المذكور في طلب التظلم، أما بقبول التظلم وإعادة تشغيل البطاقة التموينية، أو رفض التظلم ووقف البطاقة فعليًا بداية من شهر أبريل 2019، ويمكنكم عبر موقع دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى tamwin.com.eg إجراء التظلم.

طريقة استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى

يمكنكم الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى على موقع دعم مصر بالطريقة التالي:

ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر من هنا

اكتب في اسم المستخدم اسم صاحب البطاقة.

اكتب في كلمة المرور رقم البطاقة.

اضعط على دخول وبعد ذلك يمكنك الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين

ادخل على موقع دعم مصر من هنا إضافة البيانات المطلوبة “ابطاقة الرقم القومي – رقم البطاقة التموينية” إرفاق المستندات المطلوبة في تقديم تظلم بطاقة التموين، كالتالي : “صورة البطاقة التموينية ، الرقم السري ، صورة الرقم القومي ، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة ، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم”.

ويمكنكم متابعتنا باستمرار لمعرفة آخر أخبار وزارة التموين، وكل جديد عن موقع دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى tamwin.com.eg .

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بعد التقديم في تظلمات وزارة التموين سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل من العام الجاري 2019.

تحديث: أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر مستمر لتلقي التظلمات إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه. تحديث: يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قد أكد حرصه الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالطبقات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما يؤكد كلامه هو استمرار تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بالزراعة والباعة المتجولون وغيرهم.

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، قرارا بمد فترة تظلمات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجارى، علمًا بأن كان مقرر غلقها أمس الجمعة.

تحديث: من جانبه، أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور عمرو مدكور، أن الوزارة لم تغلق باب تلقي تظلمات المواطنينن بشأن البطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، لافتًا إلى تلقي التظلمات حتى الآن..

من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، إنه يتم الآن دراسة وضع المطهرات ضمن السلع المباعة على بطاقة التموين، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعًا ويضع الأسعار العادلة لها والتى يمكن للمواطن البسيط شراءها.