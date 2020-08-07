“رابط مباشر” فاتورة التليفون الأرضي 2020 |برقم التليفون وكود المحافظة billing.te.eg عبر المصرية للاتصالات السداد الإلكتروني

يستعلم الآن عن فاتورة التلفون الأرضي 2020، ونقدم لكم رابط مباشر وضعته الشركة المصرية للاتصالات، وذلك للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 برقم التليفون وكود المحافظة، حيث أتاحت المصرية للاتصالات رابط لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي قبل أن تسدد الفاتورة، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي 2020 كل ثلاث اشهر، كما يمكن السداد الإلكتروني عن طريق الموقع.

الكثير من المصريين الذين يمتلكون أو لديهم تليفون أرضي سواء في المنازل أو المحال التجارية أو الشركات والمصانع أو الهيئات والمؤسسات أو الأندية، لا يستطيعون الاستغناء عنه على الرغم من انتشار وتواجد أكثر من شركة محمول داخل جمهورية مصر العربية إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ما زالت هي الأهم في مجال الاتصالات داخل مصر.

فاتورة التليفون الأرضي 2020

وعلى فترات ربع سنوية يقوم كل من لديه تليفون أرضي بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 التي تصدر وتسدد على أربع فترات خلال السنة، اعتباراً من (أول يناير- أول أبريل- أول يوليو- أول أكتوبر ) من كل عام، وتشهد صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً خلال السنوات السابقة، وكان الهدف من كل هذه التطورات هو توصيل وتقديم أفضل خدمة للمشتركين سواء من خلال خدمات الاتصالات أو خدمات الأنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات والتي تعمل دائما على تقديم أفضل خدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية،وهذا الرابط سيُساعدك بسهولة جداً للاستعلام عن فاتورة التليفون الخاصة بك باتباع الخطوات الأتية.

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يتم الضغط على الرابط الموجود

قم بإدخال كود المنطقة وذلك حسب المحافظة التي تسكنها أو تعيش فيها(الموجود بها التليفون)

ثم تقوم بدخل رقم التليفون في المستطيل المكتوب بداخلها “رقم التليفون”

ثم قوم بالضغط على المستطيل الملون الذي بداخلي كلمة “اظهر الفواتير”

وبذلك يتم فتح صفحة أُخرى بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، وكذلك الفواتير المسددة عن الفترات السابقة

كود المنطقة

نوفر لكم الكود الخاص بكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لسهولة الحصول على فاتورة التليفون الارضي يناير 2019

يمكن لكل من يمتلك تليفون ارضي في منزل أو عمل أن يعرف قيمة الفاتورة عن طريق الخطوات السابق ذكرها، كما وفرنا جميع الاكواد التي تيسر على المواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 الربع سنوية.