فاتورة التليفون الأرضي 2020 ||خطوات الاستعلام برقم التليفون المصرية للاتصالات te.eg

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg، حيث وضعت الشركة رابط مباشر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التجاري والمنزلي، وكافة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي والتي تسدد كل ثلاث اشهر عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، ويتم ذلك وفق المواعيد المقررة لرفع الفاتورة كل ثلاث اشهر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 التي تسدد ربع سنوية بشهر يناير وشهر أبريل ثم شهري يوليو وأكتوبر في ذات العام من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg، والتي تختص بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي للمنازل والمحالات التجارية.

فاتورة التليفون الأرضي 2020

نقدم لكم رابط مباشر المصرية للاتصالات billing.te.eg، والذي منه يتم معرفة ما يطلبه العميل مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم الاستعلام بطريقتين للتليفون الأرضي أو التجاري:

إما عن طريق الاستعلام برقم التليفون

أو عن طريق الاستعلام بالحساب المسجل بالموقع

طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون بالرقم

يتم الاستعلام بطريقة كتابة رقم التليفون المراد معرفة قيمة فاتورته، مع اختيار كود المحافظة، ثم الضغط على أظهر الفواتير، وسوف يظهر الفاتورة الحالية حال رفعها بالموقع، وكذلك الفواتير السابقة وطريقة السداد لها، كما يظهر بهذه الصورة

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طريقة الاستعلام برقم الحساب

كما نقدم لكم بالصور ه التالية طريقة الدخول لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي 2020 بكتابة رقم الحساب، والذي يتم من خلال التسجيل بموقع رابط المصرية للاتصالات billing.te.eg وهذه الصورة التي تظهر حال طلب الاستعلام برقم الحساب.

خدمات رابط المصرية للاتصالات billing.te.eg

ومن خلال الموقع السابق وضعه والخاص بطريقة الاستعلام يمكن السداد الإلكتروني بعدة طرق وهي:

عن طريق الذهاب للسنترال بأي فرع من الفروع

من خلال خدمة فوري

من خلال الدفع الإلكتروني (الفيزا)

إذا انقطع عندك حرارة التليفون الأرضي وتم فصل الأنترنت فقم بالبحث عن فواتير سداد التليفون هل تم السداد فعلا،فالشركة المصرية للاتصالات هدفها الرئيسي إرضاء جميع عملائها، لذا فهي تُسهل عملية الاتصال بها، وكل من لديه مشكلة ويريد الاستفسار أو تقديم أي شكاوى عليه الاتصال بالأرقام الأتية: