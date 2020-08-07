صندوق التمويل العقاري المصري يوفر خدمة استعلام بالرقم القومى عن صندوق التمويل العقاري، والتي تعتبر من الخدمات الإلكتروني التي من خلالها يستطيع جميع المصريين معرفة قيمة التمويل العقاري الذي حصلوا عليه، والتي تتمثل في وحدات سكنية بمختلف المساحات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين بالقرعة، وذلك من أجل استكمال باقي مراحل تقديم المستندات المطلوبة ودفع باقي المستحقات المالية من رسوم وخلافه، يذكر أن الصندوق العقاري قام بفتح التقديم إلكترونيا لكي يحصل مواطن علي كراسة الشروط ويقوم بشرائها من أجل تحديد الإمكان التي يحصلون علي الشقق السكنية في مختلف جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

صندوق المصريين العقاري يوفر العديد من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة لكي يستطيع جميع الشباب الغير قادرين الحصول على شقة تتناسب مع ظروفهم المادية، كما سمح الصندوق بإعطاء هؤلاء الشباب مهلة في تقسيط الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة السكنية بعد سداد قيمة أول قسط بشكل كامل وفوري.

صندوق التمويل العقاري الاستعلام بالرقم القومي فقط

عقب إدخال البيانات بخدمة الاستعلام بالرقم القومي عن صندوق العقاري بالموقع الرسمي للصندوق سوف يظهر اسمك ضمن اسماء الفائزين، حيث يمكن الاطلاع علي كافة التفاصيل المتعلقة بموعد التسليم بشكل مباشر، بالإضافة إلى معرفة ما هي الإجراءات المطلوبة المتبقية من أجل تسلم الوحدة السكنية في أقرب وقت ممكن، حيث يلزم الفائز الذهاب إلى نفس مكتب التقديم لاستكمال باقي المراحل لكي تستطيع استلام وحدتك السكنية في اقرب وقت ممكن.