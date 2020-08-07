“خدمة” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات الموقع الرسمي billing.te.eg

الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، وذلك من أجل أن يتعرف المشاركون عن قيمة الفواتير الجديدة التي تصدر كل اربع شهور على مدار السنة، حيث تسهل شركة الاتصالات المصرية إمكانية سداد الفواتير الجديدة إلكترونيا عبر خدمات فوري وأمان وفودافون كاش وغيرها من الوسائل الإلكترونية التي من خلالها تسديد الفواتير قبل قطع الخدمة.

وفرت شركة الاتصالات المصرية إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الحساب، حيث يمكنكم معرفة رقم الحساب من خلال الفاتورة السابقة، والتي تجدونها بأعلى قائمة الفاتورة والتي تتواجد مباشرة بعد اسم العميل بالكامل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يمكن معرفة قيمة فواتير التليفون المنزلي عن طريق الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التى سوف أقوم بتوضيحها لكم من خلال هذه النقاط الموضحة لكم بهذه التدوينة.

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الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي.

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي. اختيار خدمة الاستعلام بالتليفون.

كتابة كود المنطقة.

كتابة رقم التليفون.

الضغط على أيقونة ” اظهر الفواتير.

بعد إدخال رقم التليفون وكتابة رقم كود المحافظة سوف تظهر بيانات الفاتورة الجديدة وبها كافة الرسوم بشكل تفصيلي، بعدها يمكن سداد قيمة الفاتورة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان الإلكترونية أو عن طريق الذهاب إلى أقرب فرع من فروع السنترالات التابعة للشركة، والتي تتواجد في العديد من المحافظات علي مستوي الجمهورية،أو سداد الفواتير عن طريق خدمة فوري أو أمان أو مساري.

الشركة المصرية للاتصالات قررت بإلغاء فترة السماح التي كانت تعطيها لكافة المشتركين، فحين أن تصدر الفواتير الجديدة تقوم الشركة مباشرة بقطع الخدمة عن جميع المشتركين بعكس ما كانت تعطي لهم فترة الأسبوعين، لذا يجب على الجميع سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بأي وسيلة من الوسائل التي ذكرتها لكم بأعلي هذا المقال.

تحديث : يضاف علي كل فاتورة قيمة الضريبة والتي تتراوح ما بين خمسة عشر جنيه وحتي العشرون جنيها وذلك بحسب قيمة الاستهلاك، كما حددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاشتراك والتي بلغت بنحو 45.00 جنيه مصري بالإضافة إلى عرض الخواص والمتأخرات وغيرها من الاستعلامات المتعلقة بالمكالمات الزائدة علي مدار الأربع شهور.