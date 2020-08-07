تغطية مستمرة لمتابعة أسعار الحديد في مصر اليوم لكي يستعلم أي شخص عن سعر طن الحديد يجب معرفة أولا حالة السوق الشرائية لهذا المعدن الذي يعتبر من اهم المعادن في مواد البناء بالإضافة بانه يتنافس عليها العديد من التجار في العديد من المحافظات، حيث تختلف أسعار الحديد من محافظة إلي اخري وذلك بسبب تغيرات السوق في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام في سوق العقارات المصري.

أسعار مواد البناء لخام الحديد ارتفع سعره في الأيام الماضية بقيمة تتراوح ما بين 200 جنيه مصري إلي 250 جنيه مصري، حيث من المتوقع أن تستقر تلك الأسعار الجديد مع بداية الشهر القادم وربما تزيد زيادة طفيفة جدا وبعدها سوف تستقر الأسعار في الشركات المنتجة لمعدن الحديد، الآن سوف نستعرض مع حضراتكم متوسط أسعار حديد التسليح من التاجر للمستهلك النهائي في مصر اليوم.

أسعار الحديد اليوم في مصر

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

وختاما وضعت لكم اخر تحديث لسعر أسعار الحديد في مصر اليوم، حيث سوف نقوم بتحديث هذا المقال بشكل مستمر بأذن الله في الأيام المقبلة للتعرف علي سعر حديد التسليح في مصر بشكل يومي بأذن الله.