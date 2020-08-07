تغطية مستمرة لمتابعة أسعار الحديد في مصر اليوم لكي يستعلم أي شخص عن سعر طن الحديد يجب معرفة أولا حالة السوق الشرائية لهذا المعدن الذي يعتبر من اهم المعادن في مواد البناء بالإضافة بانه يتنافس عليها العديد من التجار في العديد من المحافظات، حيث تختلف أسعار الحديد من محافظة إلي اخري وذلك بسبب تغيرات السوق في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام في سوق العقارات المصري.
أسعار مواد البناء لخام الحديد ارتفع سعره في الأيام الماضية بقيمة تتراوح ما بين 200 جنيه مصري إلي 250 جنيه مصري، حيث من المتوقع أن تستقر تلك الأسعار الجديد مع بداية الشهر القادم وربما تزيد زيادة طفيفة جدا وبعدها سوف تستقر الأسعار في الشركات المنتجة لمعدن الحديد، الآن سوف نستعرض مع حضراتكم متوسط أسعار حديد التسليح من التاجر للمستهلك النهائي في مصر اليوم.
أسعار الحديد اليوم في مصر
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
وختاما وضعت لكم اخر تحديث لسعر أسعار الحديد في مصر اليوم، حيث سوف نقوم بتحديث هذا المقال بشكل مستمر بأذن الله في الأيام المقبلة للتعرف علي سعر حديد التسليح في مصر بشكل يومي بأذن الله.