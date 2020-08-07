موقع أدارة دعم مصر إضافة المواليد عبر رابط موقع وزارة التموين الرسمي www.tamwin.com.eg

وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية كشفت عن موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، والذي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم استهداف مجموعة من المستفيدين الجدد إلي الدعم الحكومي، حيث سيتم فتح باب تسجيل بطاقات التموين والمواليد الجدد عبر موقع دعم مصر عن طريق شبكة الأنترنت للمعلومات، حيث تعمل الوزارة علي تصفية المواطنين الغير مؤهلين للحصول علي الدعم الحكومي، كما سيتم إضافة المحرومين للتموين مرة اخري، وذلك مع بداية الشهر القادم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع وزارة التموين الرسمي www.tamwin.com.eg، من اجل أن يستطيع جميع المستفيدين إضافة المواليد على بطاقة التموين.

كانت وزارة التموين المصرية فتحت باب التقديم للتظلمات عبر موقع أدارة دعم مصر الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وذلك من اجل استرجاع المحذوفين من بطاقة التموين، حيث قامت اللجنة المسئولة علي مراجعة المستندات ستقوم بحذف غير المستحقين من قاعدة البيانات بشكل نهائي، وذلك لكي تقوم بإعادة المواطنين المحذوفين مرة اخري للدعم، حيث يمكن الدخول علي رابط خدمة استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى من اجل الاستعلام عن نتيجة الاطلاع علي التظلمات في بطاقات التموين.

موقع أدارة دعم مصر إضافة المواليد

سوف أقوم بتقديم شرح كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والأوراق المطلوبة، حيث يلزم علي صاحب البطاقة الدخول علي رابط موقع وزارة التموين الرسمي www.tamwin.com.eg، من ثم يقوم بكتابة رقم البطاقة التموينية والرقم القومي بالخانات الموضحة لكم بالصورة التالية من ثم يقوم بالضغط علي أيقونة دخول، وذلك من اجل إضافة مواليد جديد علي بطاقة التموين الذكية.

عقب إدخال البيانات التي ذكرنها لكم بعالية، يجب علي صاحب البطاقة كتابة اسم المولود ورقم شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الموجود أعلى شهادة الميلاد، من ثم يقوم بحذف الشخص الذي لا يريده بالبطاقة من ثم الضغط علي إرسال الطلب بشكل إلكتروني، بعدها تقوم بالحصول علي إيصال من موقع دعم مصر، من اجل أرقاق معه بعض المستندات الأخري وهي كالتالي.

اصل شهادة ميلاد الطفل وصورة منها.

اصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالأب وصورة منها.

أصول بطاقات الرقم القومي الخاصة بباقي أفراد الأسرة وصور منها.

صورة ضوئية حديثة للأب صاحب البطاقة.

صورة ضوئية من آخر وصل كهرباء للشهر الجاري.

بعدها نقوم بالتوجه إلى اقرب مكتب من مكاتب التموين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية من اجل أن يقوم الموظف المختص برفع تلك المستندات علي الموقع الإلكتروني أو سيقوم بإنهاء باقي الإجراءات الخاصة بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين بمعرفته.