فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 من موقع المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة

- 1/2
- 2/2
فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني وطرق سداد الفاتورة نقدمها لكم من خلال موقع عرب فور نيوز، حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات عدد من الخدمات الرائعة عبر موقعها الإلكتروني لعملائها، ومن بين تلك الخدمات، خدمة استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020، حيث تهدف من خلال تلك الخدمة إلى التوفير على العملاء الوقت والجهد وكذلك القضاء على ظاهرة الزحام التي يعاني منها الكثيرين في مراكز خدمة الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الخدمة والتي ترهق العملاء وكذلك تتسبب في ضياع الكثير من الوقت والجهد.
وسنوفر لكم اليوم ومن خلال مقالنا هذا كل ما تريد معرفته عن خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2018 من المصرية للاتصالات، وكذلك الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، والتي يمكن للعملاء الاستفادة منها بشكل جيد والاستمتاع بها، كما سنوفر أيضًا الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة وكذلك الأرقام التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء والمزيد، تابعونا من خلال هذا التقرير.
فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020
استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 من شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني أحد الخدمات الهامة التي تتيحها الشركة للعملاء والتي يمكن الاستماع بها وتوفير الوقت والجهد من خلالها، هذا ويسعى الكثير من العملاء خلال الفترة الحالية إلى معرفة فاتورة التليفون الأرضي وذلك استعدادًا لسداد قيمة الفاتورة، والاستعلام عن الفاتورة يكون من رابط وخطوات الاستعلام التالية.
رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020
فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020 يمكنكم الاسعلام عنها من خلال رابط شركة المصرية للاتصالات، حيث يقوم العميل بالدخول على الرابط واتمام خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوضيحها، ويجب العلم أن استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020 يكون من خلال رقم التليفون الأرضي “المنزلي” وكود المنطقة التابع لها، وإذا عجزت عن معرفة كود المنطقة يمكنكم الحصول عليه من خلال الأكواد التي سنوفرها لكم في هذا التقرير أيضًا.
خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020
خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 تكون كالتالي:
- قم بإدخال رقم التليفون المنزلي الخاص بك والمراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة له.
- قم بإدخال كود المنطقة التابع لها الهاتف المنزلي.
- قم بالضغط على أظهر الفواتير.
- ستظهر لك ثلاثة فواتير لأشهر مختلفة، حالة إذا كنت مشترك في قيمة الفاتورة الربع سنوية والتي تظهر كل 3 أشهر.
أكواد التليفون المنزلي للمحافظات والمناطق المختلفة:
|المدينة أو المحافظة
|كود “مفتاح” التليفون الأرضي
|كود القاهرة
|02
|كود الخانكة
|02
|كود السلام
|02
|كود الإسكندرية
|03
|كود العامرية
|03
|كود كفر الدوار
|045
|كود مرسى مطروح
|046
|كود بنها
|013
|كود طوخ
|013
|كود شبين القناطر
|013
|كود العاشر من رمضان
|015
|كود الصالحية
|016
|كود البدرشين
|028
|كود العياط
|028
|كود الصف
|028
|كود الحوامدية
|028
|كود طنطا
|040
|كود زفتى
|040
|كود كفر الزيات
|040
|كود المحلة الكبرى
|040
|كود سمنود
|043
|كود دمنهور
|045
|كود أبوحمص
|045
|كود كوم حمادة
|045
|كود كفر الشيخ
|047
|كود دسوق
|047
|كود بيلا
|047
|كود شبين الكوم
|048
|كود قويسنا
|048
|كود المنوفية
|048
|كود بركة السبع
|048
|كود ميت ابو كوم
|048
|كود كفر ربيعة
|048
|كود مدينة السادات
|049
|كود المنصورة
|050
|كود شربين
|050
|كود دكرنس
|050
|كود ميت غمر
|050
|كود السنبلاوين
|050
|كود بلقاس
|050
|كود بلبيس
|055
|كود أبوكبير
|055
|كود فاقوس
|055
|كود دمياط
|057
|كود السويس
|062
|كود الغردقة
|065
|كود جبل الطور
|063
|كود الاسماعيلية
|064
|كود العريش
|068
|كود القنطرة
|064
|كود التل الكبير
|064
|كود بورسعيد
|0663
|كود بني سويف
|082
|كود الفيوم
|084
|كود المنيا
|086
|كود مغاغة
|086
|كود سمالوط ملوي
|086
|كود أسيوط
|088
|كود ديروط
|088
|كود سوهاج
|093
|كود شرم الشيخ
|0693
|كود طهطا
|093
|كود أخميم
|093
|كود جرجا
|093
|كود الأقصر
|0952
|كود قنا
|096
|كود نجع حمادي
|096
|كود أسوان
|0972
طرق سدادفاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020
سداد فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 يكون من خلال مجموعة من الطرق المختلفة، والتي يمكن الاختيار فيما بينها تبعًا لأي الطرق ستكون أفضل بالنسبة لكل عمليل، وهذه الطرق يمكن أن تكون من خلال:
- الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات:
وتلك الطريقة تكون من خلال السداد الإلكتروني للفاتورة، ويقوم العميل بسداد قيمة الفاتورة بواسطة بطاقته الائتمانية، وهي أسهل الطرق على الإطلاق، بحيث لا تتطلب سوى الضغط على مجموعة من الأزرار لإنهاء الأمر.
- خدمة فوري:
يمكنكم أيضًا سداد قيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري، وهي واحدة من الخدمات العظيمة الموجودة في عدد من مراكز الهاتف المحمول وكذلك بعض مراكز البقالة تتوفر بها تلك الخدمة، بحيث تقوم بالاتجاه إلى أقرب مركز متوفر به تلك الخدمة وتطلب منه سداد قيمة فاتورة الهاتف المنزلي، سيطلب منك رقم الهاتف ويقوم هو بعملية السداد، وعادة ما يكون المقابل لتلك الخدمة رمزي لا يتعدى ال4 جنيهات.
- فروع المصرية للاتصالات:
يمكنكم أيضُا سداد قيمة الفاتورة من خلال الاتجاه إلى أقرب فرع خدمات تابع لشركة المصرية للاتصالات، وتقوم بطلب سداد قيمة فاتورة الهاتف المنزلي من الموظف، وفي تلك الحالة فإن الخدمة مجانية وبالتالي تكون مطالب بدفع قيمة الفاتورة فقط.
- ماكينات الATM:
يمكنكم أيضًا سداد قيمة الفاتورة بالبطاقات الائتمانية والباقات البنكية من خلال ماكينات الATM المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية، وهي واحدة من الطرق البسيطة التي تناسب الكثير من العملاء.
رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات
تتيح المصرية للاتصالات إمكانية التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم التالي:
- 111
- 19777
بحيث يمكنكم من خلال الأرقام التالية الوصول إلى خدمة العملاء للإبلاغ عن الشكاوى وكذلك البحث عن حلول لها، بجانب تقديم الخدمات الأخرى وعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالعروض الجديدة من المصرية للاتصالات، كما يمكنكم أيضًا من خلال الرقم السابق الاستفسار عن كل ما يتعلق بالانترنت المنزلي والإبلاغ عن الشكاوى التي تتعلق به.
هذا ولمتابعة المزيد من المعلومات التي تتعلق بفاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 والطرق التي يمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة، يمكنكم ترك تعليق على هذا التقرير بما لديكم من استفسارات، كما يمكنكم متابعة التقرير بصورة مستمرة للإطلاع على المزيد.
قدمنا لكم من خلال التقرير كل ما تريد معرفته عن طرق استعلام فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2020، وكذلك طرق سداد الفاتورة، وللمزيد من الاستفسارات، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.
ويمكنكم كذلك ترك رقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها الهاتف في تعليق على هذا المقال، حتى نقوم بتوفير الفاتورة لكم فور إظهارها عبر موقع المصرية للاتصالات.