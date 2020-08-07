فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 من موقع المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة

فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني وطرق سداد الفاتورة نقدمها لكم من خلال موقع عرب فور نيوز، حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات عدد من الخدمات الرائعة عبر موقعها الإلكتروني لعملائها، ومن بين تلك الخدمات، خدمة استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020، حيث تهدف من خلال تلك الخدمة إلى التوفير على العملاء الوقت والجهد وكذلك القضاء على ظاهرة الزحام التي يعاني منها الكثيرين في مراكز خدمة الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الخدمة والتي ترهق العملاء وكذلك تتسبب في ضياع الكثير من الوقت والجهد.

وسنوفر لكم اليوم ومن خلال مقالنا هذا كل ما تريد معرفته عن خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2018 من المصرية للاتصالات، وكذلك الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، والتي يمكن للعملاء الاستفادة منها بشكل جيد والاستمتاع بها، كما سنوفر أيضًا الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة وكذلك الأرقام التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء والمزيد، تابعونا من خلال هذا التقرير.

فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020

استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 من شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني أحد الخدمات الهامة التي تتيحها الشركة للعملاء والتي يمكن الاستماع بها وتوفير الوقت والجهد من خلالها، هذا ويسعى الكثير من العملاء خلال الفترة الحالية إلى معرفة فاتورة التليفون الأرضي وذلك استعدادًا لسداد قيمة الفاتورة، والاستعلام عن الفاتورة يكون من رابط وخطوات الاستعلام التالية.

رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020 يمكنكم الاسعلام عنها من خلال رابط شركة المصرية للاتصالات، حيث يقوم العميل بالدخول على الرابط واتمام خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوضيحها، ويجب العلم أن استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020 يكون من خلال رقم التليفون الأرضي “المنزلي” وكود المنطقة التابع لها، وإذا عجزت عن معرفة كود المنطقة يمكنكم الحصول عليه من خلال الأكواد التي سنوفرها لكم في هذا التقرير أيضًا.

خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020

خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 تكون كالتالي:

قم بإدخال رقم التليفون المنزلي الخاص بك والمراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة له.

قم بإدخال كود المنطقة التابع لها الهاتف المنزلي.

قم بالضغط على أظهر الفواتير.

ستظهر لك ثلاثة فواتير لأشهر مختلفة، حالة إذا كنت مشترك في قيمة الفاتورة الربع سنوية والتي تظهر كل 3 أشهر.

أكواد التليفون المنزلي للمحافظات والمناطق المختلفة:

المدينة أو المحافظة كود “مفتاح” التليفون الأرضي كود القاهرة 02 كود الخانكة 02 كود السلام 02 كود الإسكندرية 03 كود العامرية 03 كود كفر الدوار 045 كود مرسى مطروح 046 كود بنها 013 كود طوخ 013 كود شبين القناطر 013 كود العاشر من رمضان 015 كود الصالحية 016 كود البدرشين 028 كود العياط 028 كود الصف 028 كود الحوامدية 028 كود طنطا 040 كود زفتى 040 كود كفر الزيات 040 كود المحلة الكبرى 040 كود سمنود 043 كود دمنهور 045 كود أبوحمص 045 كود كوم حمادة 045 كود كفر الشيخ 047 كود دسوق 047 كود بيلا 047 كود شبين الكوم 048 كود قويسنا 048 كود المنوفية 048 كود بركة السبع 048 كود ميت ابو كوم 048 كود كفر ربيعة 048 كود مدينة السادات 049 كود المنصورة 050 كود شربين 050 كود دكرنس 050 كود ميت غمر 050 كود السنبلاوين 050 كود بلقاس 050 كود بلبيس 055 كود أبوكبير 055 كود فاقوس 055 كود دمياط 057 كود السويس 062 كود الغردقة 065 كود جبل الطور 063 كود الاسماعيلية 064 كود العريش 068 كود القنطرة 064 كود التل الكبير 064 كود بورسعيد 0663 كود بني سويف 082 كود الفيوم 084 كود المنيا 086 كود مغاغة 086 كود سمالوط ملوي 086 كود أسيوط 088 كود ديروط 088 كود سوهاج 093 كود شرم الشيخ 0693 كود طهطا 093 كود أخميم 093 كود جرجا 093 كود الأقصر 0952 كود قنا 096 كود نجع حمادي 096 كود أسوان 0972

طرق سدادفاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020

سداد فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2020 يكون من خلال مجموعة من الطرق المختلفة، والتي يمكن الاختيار فيما بينها تبعًا لأي الطرق ستكون أفضل بالنسبة لكل عمليل، وهذه الطرق يمكن أن تكون من خلال:

الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات:

وتلك الطريقة تكون من خلال السداد الإلكتروني للفاتورة، ويقوم العميل بسداد قيمة الفاتورة بواسطة بطاقته الائتمانية، وهي أسهل الطرق على الإطلاق، بحيث لا تتطلب سوى الضغط على مجموعة من الأزرار لإنهاء الأمر.

خدمة فوري:

يمكنكم أيضًا سداد قيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري، وهي واحدة من الخدمات العظيمة الموجودة في عدد من مراكز الهاتف المحمول وكذلك بعض مراكز البقالة تتوفر بها تلك الخدمة، بحيث تقوم بالاتجاه إلى أقرب مركز متوفر به تلك الخدمة وتطلب منه سداد قيمة فاتورة الهاتف المنزلي، سيطلب منك رقم الهاتف ويقوم هو بعملية السداد، وعادة ما يكون المقابل لتلك الخدمة رمزي لا يتعدى ال4 جنيهات.

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فروع المصرية للاتصالات:

يمكنكم أيضُا سداد قيمة الفاتورة من خلال الاتجاه إلى أقرب فرع خدمات تابع لشركة المصرية للاتصالات، وتقوم بطلب سداد قيمة فاتورة الهاتف المنزلي من الموظف، وفي تلك الحالة فإن الخدمة مجانية وبالتالي تكون مطالب بدفع قيمة الفاتورة فقط.

ماكينات الATM:

يمكنكم أيضًا سداد قيمة الفاتورة بالبطاقات الائتمانية والباقات البنكية من خلال ماكينات الATM المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية، وهي واحدة من الطرق البسيطة التي تناسب الكثير من العملاء.

رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات

تتيح المصرية للاتصالات إمكانية التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم التالي:

111 19777

بحيث يمكنكم من خلال الأرقام التالية الوصول إلى خدمة العملاء للإبلاغ عن الشكاوى وكذلك البحث عن حلول لها، بجانب تقديم الخدمات الأخرى وعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالعروض الجديدة من المصرية للاتصالات، كما يمكنكم أيضًا من خلال الرقم السابق الاستفسار عن كل ما يتعلق بالانترنت المنزلي والإبلاغ عن الشكاوى التي تتعلق به.

هذا ولمتابعة المزيد من المعلومات التي تتعلق بفاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 والطرق التي يمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة، يمكنكم ترك تعليق على هذا التقرير بما لديكم من استفسارات، كما يمكنكم متابعة التقرير بصورة مستمرة للإطلاع على المزيد.

قدمنا لكم من خلال التقرير كل ما تريد معرفته عن طرق استعلام فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2020، وكذلك طرق سداد الفاتورة، وللمزيد من الاستفسارات، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.

ويمكنكم كذلك ترك رقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها الهاتف في تعليق على هذا المقال، حتى نقوم بتوفير الفاتورة لكم فور إظهارها عبر موقع المصرية للاتصالات.