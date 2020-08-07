فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 وخطوات استعلام الفاتورة عبر موقع المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة إلكترونيًا billing.te.eg

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 واستعلام عن الفاتورة نقدمها لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث استحدثت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الربع سنوية عبر موقعها الإلكتروني billing.te.eg، كما أعلنت الشركة كذلك عن مجموعة أخرى من الخدمات التي تقدمها لعملاءها، وذلك توفيرًا للوقت والجهد وكذلك تقديم المزيد من الخدمات للعملاء بصورة أفضل.

وسنوفر لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع عرب فور نيوز، الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020، وكذلك الطرق الأكثر يسرًا والتي يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلالها، وكذلك سنقدم لكم الخدمات التي تتيحها الشركة عبر موقعها الإلكتروني billing.te.eg والتي يمكنكم الاستفادة منها بشكل جيد.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 يمكنكم الاستعلام عنها من المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتيح الشركة خدمة الاستعلام عن الفواتير الشهرية والربع سنوية برقم التليفون الأرضي الخاص بك وكود المنطقة التابع لها فقط، هذا من خلال الموقع الإلكتروني، كما تتيح الشركة كذلك إمكانية سداد قيمة الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني، إليكم طرق الاستعلام عن الفاتورة.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 من المصرية للاتصالات

للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 من المصرية للاتصالات قد باتباع الخطوات التالية:

طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2020 هناك مجموعة من الطرق التي يمكنكم الاختبار بينها، حيث يمكنك اختيار أسهل الطرق إليك لتوفير العناء والجهد، وسداد الفاتورة يكون من خلال واحدة من الطرق التالية:

الطريقة الأولى: يمكنك سداد قيمة الفاتورة بالبطاقة الائتمانية الخاصة بك، ويكون هذا عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات. الطريقة الثانية: يمكنك سداد قيمة الفاتورة عن طريق أقرب فرع تابع للمصرية للاتصالات. الطريقة الثالثة: يمكنك سداد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة فوري، وهي خدمة تتيحها جميع السنترالات في الجمهورية، ويطلب منك مقدم الخدمة رقم التليفون الأرضي فقط، ويقوم بالسداد عنك مقابل مبلغ مالي صغير جدًا لا يتعدى ال4 جنيهات.

كود التليفون الأرضي

يمكنكم أيضًا معرفة كود التليفون الأرضي من خلال الدخول على فاتورة التليفون الأرضي، حيث نوفر لكم من خلال المقال التالي جميع أكواد التليفونات الأرضية أو مفتاح التليفون الأرضي لكافة المناطق في مصر، كل ما عليك فعله، هو الدخول على الرابط والبحث عن اسم المنطقة التابع لها ومعرفة كود المنطقة كما هو موضح في الجدول المتوفر.

خدمات المصرية للاتصالات

تتيح شركة المصرية للاتصالات مجموعة من الخدمات لعملائها سعيًا وراء التيسير وتوفير الوقت والجهد للعميل، ومن بين تلك الخدمات، خدمة نقل الهاتف الأرضي، حيث يمكنكم نقل خط الهاتف الأرضي من منطقة إلى أخرى في حالة قررت الانتقال من مسكنك الحالي، ويكون هذا من خلال الذهاب إلى فرع الشركة في المنطقة التي ستقوم الانتقال إليها، وتقديم طلب نقل خط الهاتف الأرضي وملء استمارة بيانات ودفع رسوم الانتقال، وتبلغ قيمة الرسوم 100 جنيه فقط.

يمكنكم أيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق ترك تعليق على هذا المقال برقم التليفون الأرضي الخاص بك وكود المنطقة التابع لها، وسنقوم بالرد على التعليق بقيمة الفاتورة.

خدمة نقل الهاتف الأرضي من المصرية للاتصالات

تقدم شركة المصرية للاتصالات كذلك مجموعة من الخدمات الرائعة، منها خدمة نقل الهاتف الأرضي، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة حينما تقبل على تغغير محل الإقامة، ويمكن الاستمتاع بالخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم أولًا بالذهاب إلى أقرب فرع للمصرية للاتصالات في المنطقة التي ستنتقل للسكن فيها. اتجه إلى أقرب فرع للمصرية للاتصالات في المنطقة الجديدة التي قمت بالانتقال إليها. أطلب من الموظف خدمة نقل خط الهاتف الأرضي إلى تلك المنطقة. ستتسلم استمارة الخدمة. قم بملء البيانات المطلوبة منك. قم بدفع تكلفة الخدمة والتي تعادل 50 جنيه تقريبًا.

أعزائي متابعي موقعنا، يمكنكم أيضًا الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية من خلال ترك تعليق على هذا المقال به رقم التليفون الأرضي “المنزلي” الذي تريد الاستعلام عنه، وسنقوم بتوفير تفاصيل الفاتورة لكم مباشرة.

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التقديم على تليفون أرضي

يمكنك التقديم على تليفون أرضي 2020 من المصرية للاتصالات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى أقرب فرع للمصرية للاتصالات.

قم بطلب التقديم على تليفون أرضي.سوف تستلم استمارة التقديم “قم بملء البيانات المطلوبة”.

الأوراق التالية ستحتاج تقديمها مع الاستمارة، قم بإحضارها برفقتك “صورة من بطاقة الرقم القومي، فاتورة كهرباء أو غاز، إذا كان المنزل ملكك “قم بإحضار صورة من عقد الملكية، إذا كان إيجار “قم بإحضار صورة من عقد الإيجار”.

قم بتسليم الاستمارة والمستندات التي قمنا بتوضيحها برفقة مصاريف التقديم بقيمة 55 جنيه فقط.

أكواد المصرية للاتصالات

إليكم أهم أكواد شبكة المصرية للاتصالات سابقًا أو شبكة وي حاليًا، بحيث يمكنكم من خلال تلك الأكواد الحصول على أهم الخدمات التي يحتاجها العملاء بصورة مستمرة في التعاملات اليومية، والتي تسّهل على العملاء الكثير من الأمور، وأهم الأكواد هي:

الكود الخدمة التي يقدمها *322# يتيح لك هذا الكود خدمة الاستعلام عن قيمة الرصيد. *555*الرقم السري# يتيح لك هذا الكود خدمة شحن الرصيد. *688# يتيح لك هذا الكود إمكانية معرفة رقم الهاتف. *323*المبلغ*رقم الهاتف# يتيح لك هذا الكود إمكانية تحويل رصيد من رقمك إلى رقم آخر. *04# يتيح لك هذا الكود الاستمتاع بخدمة سلفني شكرًا. *515* رقم الهاتف # يتيح لك هذا الكود إمكانية إرسال رسائل كلمني شكرأ على شبكة المصرية للاتصالات. 414#* يتيح لك هذا الكود الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالباقة المشترك بها والاستخدام.

خدمة عملاء المصرية للاتصالات

يمكنكم أيضًا التواصل مع خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات لتقديم المشكلات التي تواجهكم خلال الاستمتاع بخدمات الشركة، وكذلك الاستعلام عن الخدمات والعروض التي تقوم الشركة بتقديمها لعملائها من خلال رقم خدمة العملاء الذي خصصته شركة المصرية للاتصالات لهذا الغرض، ورقم خدمة العملاء هو “111”.

باقات اورانج

تتيح شركة اورانج أو المصرية للاتصالات سابقا مجموعة من باقات الاتصالات والانترنت الرائعة، والتي توفر الكثير من النفقات على العملاء، وكذلك توفر لهم العديد من العروض المميزة والمغرية، والباقات التي أعلنت عنها شركة اورانج في 2018 هي:

باقة GO:

واحدة من باقات الانترنت المميزة التي توفرها اورانج لعملائها، الباقة توفر للعميل عدد من الميجابايتس بناء على حجم الباقة وقيمة الاشتراك، وتتمتع الباقة بعدد من المميزات الرائعة من بينها:

إمكانية ترحيل الميجابايتس المتبقية بعد انتهاء الشهر. بعد انتهاء الباقة يتم محاسبة العميل بأقل سعر لاستخدام الانترنت. الباقة سهلة الاشتراك والاستخدام وتضمن لك أسرع استخدام للانترنت.

أنظمة فوكس:

واحد من الأنظمة الرائعة والاقتصادية التي وفرتها اورانج لعملائها، ومنها نظام فوكس اليومي، بحيث يكون سعر الباقة فيه 1 جنيه في اليوم، والباقة سعتها 30 دقيقة لنفس الشبكة “اورانج” و 5 دقائق لباقي الشبكات، وخصم الجنيه يكون مع إجراء الاتصال الأول، ولكن في حالة انتهاء الباقة ولم ينتهي اليوم يتم محاسبة العميل بالسعر خارج الباقة، هذه الباقة تناسب متطلبات الكثير من العملاء خاصة العملاء الذيم لا يحتاجون إلى إجراء مكالمات يومية

كما يمكنكم أيضًا ترك رقم الهاتف وكود المنطقة أو مفتاح التليفون الأرضي في تعليقات هذا التقرير، وسنقوم بالرد على التعليقات الخاصة بكم بقيمة الفاتورة مباشرة.

تابعوا هذا المقال لمعرفة المزيد حول فاتورة التليفون والطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة الفاتورة، حيث سنقوم من خلال التحديثات المستمرة بإضافة كل جديد على مدار الساعة.

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 من المقرر أن يتم الإعلان عنها عبر موقع المصرية للاتصالات خلال يوم 15 أبريل الجاري، بحيث يمكنكم استعلام الفاتورة في هذا اليوم، وللمزيد يمكنكم ترك تعليق بما لديكم من استفسارات.

لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2020 حتى الآن، بحيث يمكنكم متابعة المزيد من خلال متابعتنا من خلال هذا التقرير.