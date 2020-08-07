شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يترأس مئوية مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قداس بدء المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني، مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس.

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمقر الرهبنة بالمعادي، حيث شارك الأنبا باخوم في الصلاة الأب روماني الفرنسيسكاني، وبحضور الأخت ماري رئيسة الدير، والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادي ومنسافيس.

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وألقى الأنبا باخوم كلمة العظة، التي بدأها بالتعبير عن سعادته البالغة بالتواجد مع الأخوات الراهبات اليوم، موجها الشكر إلي الأب روماني علي مجهوداته من أجل خدمة الدير والرهبنة، ثم تحدث في كلمته عن المفهوم الصحيح للخدمة، كما حثهم على التفاني في الخدمة المقدسة، وختم حديثه بنقل سلام وبركة وتهنئة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق.

وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع نيافته.