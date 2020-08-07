شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى أحمد منصور يستغل انفجار بيروت فى التمجيد بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الإعلام القطرى التابع لجماعة الأخوان المسلمين الإرهابية، لا يترك أى موقف أو واقعة تحدث إلا ويضع بصمته التى تزيد من كراهية العرب والعالم لهم، وهو ما برع فيه المذيع أحمد منصور التابع لقناة الجزيرة القطرية الذى استغل الازمة التى يعيشها لبنان حالياً بعد انفجار الميناء فى التمجيد بالاستعمار التركى وتركيا، متغاضياً عن أى رسائل لدعم الشعب اللبنانى التضرر من ذلك الانفجار.

واستغل منصور الأزمة اللبنانية فى تسليط الضوء على مبنى خرسانى فى ميناء بيروت فى الإشادة بمدى جودة الاستعمار التركى الذى بناه قبل 150 عاماً، والذى تدمر كلياً بسبب الانفجار الضخم إلا بعض القواعد الخرسانية التى استغل وجود بقاياها من الحطام فى التمجيد بالعثمانيين، متغاضياً عن أى رسائل دعم للشعب اللبنانى الذى تدمرت منازلهم وأصبحوا فى الشوارع.

وكتب المذيع القطرى قائلاً عن حسابه " صوامع الحبوب الخرسانية هذه هى الوحيدة التى صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التى خلفها، بناها العثمانيون حينما قاموا بتجديد الميناء قبل 150 عاما مرفأ لبنان بناه العثمانيون، هذا هو الاستعمار التركي؟!".

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منشور احمد منصور الاعلامي الاخواني

وسرعان ما تحول منشور التشفي الذي نشره المذيع القطري لمنشور هجومي عليه بشكل كبير، واستقبل مئات التعليقات الهجومية بسبب شماتته في الشعب اللبناني للتمجيد في تركيا، وكتب أحدهم "يا راجل العالم في شو وانتا في شو، وحد الله وسيبك من الصيد في المياه الفكرة، مش كل واحد عمل صواع يحترم ويقدر يعني"، وكتب آخر "في حدث بهذا الحجك ما تذكرت غير سيدك اردوغان"، بينما كتب آخر "تركت مصيبة لبنان وما شوفت غير الحيط الله يعلن تركيا".











