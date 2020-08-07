شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. هل يجوز أن يجتمع الناس للذكر والدعاء على نية رفع هذا الوباء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الخليج 365 تقديم خدماته من خلال "فتوى اليوم"، وسؤال اليوم أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء نص السؤال: هل يجوز فى هذه الآونة التى انتشر فيها فيروس كورونا كوفيد 19 الوبائى أن يجتمع الناس للذكر والدعاء، على نية رفع هذا الوباء؟، وجاء الجواب كالآتى:

الاجتماع للدعاء والذكر لكشف الضر، والتضرع الجماعى لتفريج الكروب ورفع البلاء: هو من الأمور المستحسنة شرعًا، إلَّا حيث يكون فى الاجتماع ضرر أو عدوى؛ كما هو الحال فى وباء كورونا (COVID-19)، وكما ثبت ذلك فى حوادث التاريخ الغابرة، فلا يشرع حينئذ الاجتماع، ولولى الأمر منعُه عند الخوف من حصول الضرر.

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ويجب على الناس الالتزام بذلك شرعًا، ويكون الاجتماع على الذكر أو الدعاء حينئذ حرامًا؛ من جهة كونه سببًا لانتشار المرض وانتقال العدوى واستفحال الوباء، ومن جهة أنه افتئات على ولى الأمر الذى خوَّلَت له الشريعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما هو مكلَّف به من الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم، ويكفى أن يدعو كل واحدٍ فى مكانه، دون اختلاط أو اجتماع.

ويمكن للناس جمع الهمم على الدعاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإن صدق القلوب هى محل نظر علام الغيوب، والناس إلى القلوب الضارعة أحوج منهم إلى الجموع المتدافعة، ويجب على الجميع اتخاذ كافة السبل المتاحة للحفاظ على نفوس الناس وأرواحهم، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من تدابير وقائية وأساليب احترازية.