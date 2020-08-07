فيديو.. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. اعرف مهامه وأهدافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".. وفيما يلى نوضح أهداف ومهام الصندوق الجديد.

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