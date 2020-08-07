شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب عملاءها من الأجانب بضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه سيتم تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين إلى الأراضى المصرية، اعتبارا من 15 أغسطس الجارى، بدون تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.
وناشدت مصر للطيران، عملائها من الأجانب (غير حاملى الجنسية المصرية) ضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.
وأوضحت مصر للطيران، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء سوف يتم استثناء السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح وأيضا الركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه.
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