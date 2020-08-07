صور وفيديو.. الشرطة الهندية: مصرع 14 وإصابة 123 فى حادث تحطم طائرة الركاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الشرطة الهندية أكدت على مصرع 14 شخصًا وإصابة 123 آخرين بينهم 15 فى حالة حرجة بحادث تحطم الطائرة.



وقال متحدث باسم شركة إير إنديا للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت قادمة من دبى، وتقل 191 راكبا تحطمت بمدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة، بعد أن تجاوزت المدرج أثناء هبوطها. Advertisements وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.





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