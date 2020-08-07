شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: ندرس توقيع غرامة على غير المشاركين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة تحذر الناخبين عن العزوف من المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا: ندرس بجدية توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى عبر برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على المواطنين المشاركة فى الانتخابات وهى رسالة للعالم لوعى المواطن فى الدور الوطنى، والمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.

وتابع رئيس الوطنية للانتخابات، أنه لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية أثناء الإدلاء بالاقتراع، مضيفا أنه سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الأول وكذلك فى اليوم، وفرض ارتداء الكمامة على الجميع، والهيئة ستوفر كمامات أمام اللجان لكل من يدلى بصوته.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت على انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الاحد والاثنين المقبلين، وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها، أن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى اتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن يكون الاقتراع من خلال إرسال رائي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وأضاف الهيئة أن ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومى الأحد والاثنين المقبلين فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg.

وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الاوراق وتكون جاهزة لطباعتها. وذكرت الهيئة أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية بطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، ثم يختار قائمة واحدة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت وتوقيع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل و ذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 9 و10 أغسطس.