شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة فيلا محمود الخطيب.. تفاصيل القضية فى تغطية لـ تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة لحادث سرقة فيلا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر، وتحديدا في منطقة حى الأشجار، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر.

واستضافت التغطية الخاصة محمود عبد الراضى، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع ، والذى طمأن المشاهدين على أسرة الكابتن الخطيب، مؤكدا أن الأسرة اكتشفت حادث السرقة عقب عودتهم من من الإجازة الصيفية بمنطقة الساحل الشمالى، مشيرا إلى أن حادث السرقة حدث فى غياب الأسرة عن المنزل، مشيرا إلى تفاصيل الواقعة.

وأشار عبد الراضى، خلال اللقاء إلى استماع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد الأمن الخاص المعينين لتأمين الكومباوند الموجودة به فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والتى تعرضت للسرقة، لكشف كيفية تسلل اللصوص وكسر النافذة والباب للاستيلاء على المتعلقات.

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ويفحص رجال المباحث عددا من كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج الكمباوند، لرصد خروج أى سيارات فى وقت السرقة، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات وإجراء معاينة، تمهيدا لإعداد تقرير بكيفية دخول المتهمون للفيلا.

وكشفت معاينة رجال المباحث وجود كسر بالباب الرئيسى للفيلا، بالإضافة إلى كسر بإحدى النوافذ، وتم العثور على آثار بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وأوضح عبد الراضى، أن معاينة النيابة لسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى كشفت عن وجود بعثرة لمحتويات المنزل، مع اختفاء متعلقات شخصية وأجهزة من محتوياتها، جار حصرها بمعرفة رجال المباحث، فضلًا عن وجود كسر فى أحد النوافذ التى دخل منها السارق إلى الفيلا.

وأضاف عبد الراضى، أن رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة، رفعوا الأدلة من موقع الفيلا، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

كان حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر. وفوجئ "بيبو" عقب عودته برفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى بسرقة العديد من محتويات الفيلا، ويجرى رجال المباحث حالياً إجراءات معاينة المنزل لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.